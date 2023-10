Comecei de novo com humildade, depois cavei Barbara D’Urso

Dançando com as estrelas 2023

Simona Ventura canta um samba em sua primeira participação no Dançando com as Estrelas e impressiona os jurados. Espaço para Selvagia Lucarelli que comenta os altos e baixos de sua longa carreira, criando um paralelo com o que aconteceu com Barbara D’Urso: “Pude recomeçar com humildade e sem ir para o exterior e depois publicar em inglês”.

Simone Ventura Ele se apresenta ao som de samba no episódio de abertura da nova edição do Dançando com as estrelas. A apresentadora concorre e recebe o companheiro Giovanni Terzi e a colega Paola Perego Intercomunicador Rai2Foi convincente, como tem acontecido muitas vezes ao longo da sua carreira, demonstrando que sabe encher palco e palco com uma combinação de presença e profissionalismo. Sua atuação serviu de gancho para Selvagia Lucarelli Para continuar, ela relembra sua primeira aparição em um programa de rádio de Ventura e para colocar em dia Barbara d’Urso.

Selvagia Lucarelli comenta após atuação de Simona Ventura

Depois de ver Simona dançar – e fazer bem – Lucarelli comentou sua performance da seguinte forma: “Tenho que dizer algo um pouco complicado e espero não ser mal interpretado. Comecei a fazer este trabalho graças à Simona Ventura, no sentido de que eu era uma outsider e ela convidou-me para o seu espectáculo. Eu comecei lá. Já se passaram 20 anos e hoje estou aqui e você está aí. Posso pensar que esta é a minha vitória, mas em vez disso acho que é a sua vitória. Você mostrou que mesmo quando sua carreira não vai bem como acontece com todos, você consegue se reinventar, consegue recomeçar com coisas menores com muita humildade, e não pode de repente ir para a Inglaterra postar. Instagram em inglês. Fique aqui, fazendo coisas menores com paciência e humildade. Hoje você está aqui e eu agradeço isso – além do fato de você estar no Dancing with the Stars, não no Festival Borchetta – mas um dia você pode estar aqui e eu posso estar lá. De qualquer forma eu estava louco“.Referindo-se a Barbara D’Urso que viajou para Londres após sua partida Tarde5Está claro.

Simona Ventura respondeu: “Também feliz com o trabalho do Citofonare Rai2”

“Entretanto, o fato de você estar aqui e de todos que você lançou terem tido sucesso, acho que o sucesso deles é o meu sucesso. Eu realmente fiz muitas coisas, mas nunca olhei para as coisas que fiz. Sempre tentei seguir em frente. Por exemplo, o Citofonare Rai2 é um programa pequeno que está crescendo e estou muito feliz que a Paula tenha me contatado e que juntos possamos fazer isso tambémVentura respondeu, citando uma transmissão que ele apresenta na Rai2. “Ah, você disse isso!“, destacou Marioto e Ventura concluiu:”Ah, sim, em suma, não é realmente estúpido“.