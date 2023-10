Ilhas europeias onde pode passar a passagem de ano de 2024, mas só se reservar agora

Desde 2017, nós da Esquire Italia queremos ser o homem do homem com estilo e substância, reportando tendências, assuntos atuais e emoções com seriedade no conteúdo e um toque de diversão no tom. Acreditamos na informação que nos ajuda a viver melhor e ao mesmo tempo nos torna mais livres e conscientes. É por isso que nossos jornalistas colocam a mesma paixão, cuidado e pesquisa em todos os conteúdos que publicamos, desde os mais complexos até os mais simples e leves. O site é gratuito para os leitores e é financiado por publicidade, por isso aparecem anúncios e banners. Embora façamos o nosso melhor para pesquisar e verificar, não é possível garantir a ausência de erros e a absoluta exatidão de todos os conteúdos que publicamos. É por isso que sempre ouvimos nossos leitores e estamos prontos para receber suas sugestões e relatos.

Stefano PeriDiretor Editorial Digital Vito De Biasieditor de conteúdo digital