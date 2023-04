Namorado Simone Antolini (28), ex-esposa e saída

Alessandro Cecchi Paone é jornalista, apresentador de TV e celebridade científica. É candidato à nova edição do L’isola dei fama onde participa pela terceira vez, mas desta vez compete ao lado do seu parceiro Simone Antolini.

Biografia pessoal

Nascido em Roma em 1961, formou-se aqui na Classical High School e depois se formou com honras em Ciência Política pela Universidade La Sapienza. Ele fez sua estreia na televisão já em 1977, quando apresentou um noticiário infantil no Rai 1. Em seguida, passou alguns anos na Espanha, antes de se estabelecer em Milão em 1986. Nesse ponto, ele foi novamente apresentado a Rai, outros programas vários, incluindo Il bello della direct e Donna sotto le stelle. Mais tarde, ele se mudou para o Mediaset por alguns anos antes de retornar ao Rai em 1992. Naquele ano, por duas temporadas consecutivas, ele hospedou o Tg2.

programas

Na década de 1990, Cecchi Paone passou de um posto para outro. primeiro em Rai, onde também dirigiu Mattino na Família, Mezzogiorno na Família e tardes na Família; Em seguida, para Mediaset. De fato, em 1997 apresentou a versão 20h30 do Studio Aperto e ao mesmo tempo lançou seu espetáculo mais famoso: A Máquina do Tempo. Dedicado à divulgação científica e cultural, este programa mantém-se no ar até 2006 e desde 2001 também acompanhado por Cecchi Paone Encontro com a História.

No período seguinte, o jornalista continuou trabalhando na Mediaset, sendo também diretor do canal MT por um curto período. Enquanto isso, ele também é o criador de Alessandro. As grandes conquistas da economia.

Participação em reality shows

Em 2007 estreou-se no mundo dos reality shows para “trazer temas culturais” ao participar da quinta edição do L’Isola dei Famosi, do qual se aposentou após cinco semanas. Ele retorna como um pária na nona parcela e é eliminado durante a sexta parcela.

Entre outras atribuições, em 2011 o jornalista foi enviado para o programa Mystery, e nos dois anos seguintes apresentou Time House – Il tempo della Scienza. No mesmo período voltou a Honduras com um reality show, mas novamente sem sucesso. Em 2016 teve um curto julgamento no Tg4 e hospedou La Settima Porta no mesmo canal. Porém, em 2018, entrou na casa do Big Brother Vip, mas já foi eliminado durante o décimo episódio. Este ano ele voltou para Isola dei Famosi com seu amigo Simone Antolini.

O papel do comentarista

A partir de 2019, Cecchi Paone passou a se dedicar ao entretenimento televisivo como colunista. Entre os programas em que participou constantemente lembramos a transmissão ao vivo – não é D’Urso, não é o ringue e hoje é outro dia. Ainda colabora com as emissoras Mattino Cinque, L’aria che tira e Zona bianca.

Primeira esposa e fora

Durante seus anos na Espanha, Cecchi Paone conheceu sua companheira, Cristina Navarro. Os dois se casaram em 1994, mas se divorciaram no início dos anos 2000. Na verdade, a celebridade está tendo um caso extraconjugal com um amigo próximo dele e, por isso, sabe que é gay. Após o divórcio, ele decidiu se mudar. Mais tarde frequentou o surfista e personal trainer português Claudio Viana Fernandez, com quem também viveu um certo período de tempo. No entanto, os dois se separaram em 2013. No mesmo ano, ele se relacionou com Massimo Francis, mas o relacionamento termina depois de alguns meses. Após o divórcio, Alessandro Cecchi Paone e sua ex-esposa passaram três anos muito difíceis, mas depois conseguiram reatar o relacionamento. Hoje eles têm uma amizade profunda e, como disse à Verissimo mics em 2018, ela continua sendo “a mulher mais importante da minha vida”.

A história de amor com Antolini

No verão de 2022, Cecchi Paone é o paparazzi com sua nova parceira, Simone Antolini, 38. Antolini não pertence ao mundo do entretenimento, mas é estudante e trabalha na fazenda da família. Foi Altolini quem o contatou, anunciando que se reconhecia em sua história (assim como Cecchi Paone, Altolini teve várias experiências sexuais antes de se assumir). A partir daí eles começam a se sentir, até que se encontram em Rimini, quando começa o relacionamento. No verão de 2022, eles são fotografados pela revista Chi Weekly enquanto se beijam em um barco. Como o próprio Antolini recordou nas páginas do Corriere della Sera, por causa dessas imagens ele começou a viver um pesadelo, sobretudo porque ainda não havia se assumido oficialmente: “Eu queria fazer isso primeiro com meus pais: eles sabiam que eu poderia ter imaginado ver Alessandro, mas não tive oportunidade de falar com eles”.

casamento homossexual

“Vamos comemorar um ano na ilha juntos. casado? Estamos falando sobre isso, na verdade já fui casado uma vez com uma mulher com quem estou há dez anos. Vamos apelar para Meloni: Giorgia, nos casamos. ” «Sou contra um útero alugado, não vou usar uma mulher como adotiva. Adotar uma criança com Simone? Farei isso imediatamente. Imediatamente, mas infelizmente aqui na Itália não é possível “.

