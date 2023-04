Brittini perde para Sata? Fiorello declara haters: “um crime contra a inteligência”

Fiorello defende o tenista azul mais falado do tênis de ataques sociais: “Vamos desejar boa sorte ao lesionado Matteo Berrettini e pedir aos haters que não voltem a quebrar fardos com a história do noivado com Melissa Satta. Um insulto a todos e um crime contra a inteligência”. Durante Viva Rai2! O showman siciliano assume a defesa do tenista romeno que foi atacado nos últimos dias pelos leões da cabeceira de sua vida amorosa. “Diga-me se alguém perder porque tem namorada!? Então, antes de mais nada? Berettini sempre foi noivo… Se alguém como Casciari não tem namorada, você entende por quê — o showman brinca com seu companheiro de viagem, Mauro Casciari , ao seu lado No loop – mas Berrettini… é o favorito! Vamos parar com isso!”.

Em seguida, vêm os elogios a Jannik Sinner, que perdeu nas semifinais em Montecarlo e pela terceira vez consecutiva está a um passo da final do Master 1000: “Parabéns ao Sinner que chegou às semifinais e jogou muito Bem! A desejar, mas Jannik terá muitas outras oportunidades. Mais desporto no circuito com a boa notícia das duas medalhas para Alice e Asia D’Amato no Campeonato da Europa de Ginástica Artística 2023. Um, o outro ganha! Eles ganharam ouro nas barras e prata no salto. Pense em pegá-lo como as meninas, um salto, o outro salto! “

Para FIFA Rádio 2! Há ainda uma piada sobre a chegada dos inspectores do Bié à candidatura de Roma à Expo 2030. “Vamos cuidar dos javalis, que já fazem parte da família, vamos torná-los simpáticos, até os lobos só chegam para a exposição – ele brinca

Fiorello – Vamos juntar os romanos, já que hoje todos são educados.