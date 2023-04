Medidas médias, o ano da televisão no mundo 2023

A fragmentação e a transmissão não lineares estão impulsionando a concorrência no mercado global de conteúdo televisivo, onde o conteúdo ficcional é afirmado como o conteúdo principal, muitas vezes referido como IP (propriedade intelectual, ou seja, marca), e formatos de entretenimento tradicionais e reconsiderados são afirmados. A resiliência da televisão linear também está surgindo, sendo o principal desafio aumentar sua visibilidade e monetização online. Por outro lado, os “nativos digitais”, ou operadores OTT, estão a mudar rapidamente de posição, caminhando sobretudo para novos conteúdos e estratégias para a sua exploração. Em um mercado de conteúdo cada vez mais popular e global, as formas de colaboração (a divisão entre competição e colaboração) tornam-se centrais na produção de conteúdo e nas métricas de medição de audiência (Extensão JIC). Isto é o que emergiu do último relatório Um ano de TV no mundo edição 2023 By Glance, Mediametrie, recém publicado, por ele comunicação Este artigo é levado.

Ver a fragmentação e a visão não linear está acelerando a profunda transformação do mercado televisivo, pois todos os players repensam seus modelos de negócios e lançam novos programas. Se a fantasia continua sendo o principal gênero televisivo, Glance (Global Audience and Content Evolution of the Mediametrie Group), ao monitorar os melhores lançamentos de novos conteúdos em 32 países, destaca duas tendências principais: títulos, especialmente fantasia, que estão se tornando propriedades IP (intelectuais) ), ou seja, licenças prorrogáveis ​​no espaço e no tempo; e a flexibilidade dos formatos de entretenimento legados que ainda são muito atraentes para os telespectadores.

Um mercado comum para produtores de software. O número de operadores entre necessário na situação atual Os nativos digitais estão cada vez mais oferecendo televisão e vídeo. No entanto, o tempo de audição de TV linear ainda é sustentável: em 2022, telespectadores em 88 países ao redor do mundo passaram uma média de 2 horas e 25 minutos por dia assistindo TV.

Assim, a resiliência dos canais de TV em um setor em rápida transformação, que é a exibição linear, porém, deve continuar inovando para lidar com o crescente consumo pessoal de conteúdo. Em 2022, o consumo de SVOD está crescendo, com muita variação entre países e regiões: se em 2022 nos Estados Unidos a participação de mercado da transmissão é de cerca de 38%, na Polônia é inferior a 6%. Nesse contexto, muitas operadoras precisam ajustar seu posicionamento inicial para competir e isso é especialmente verdadeiro para players S-VOD e canais FAST (Free Ad-supported TV), novos entrantes no mercado de vendas de publicidade.

Frédéric Volbre, vice-presidente sênior da Glance, disse:

“As emissoras de TV estão cada vez mais em plataformas diferentes e a exibição não linear está em alta demanda. Isso exige novas estratégias para os canais de TV para aumentar a publicidade e atrair telespectadores mais jovens. Por exemplo, na ITV, Não esquecido Atingir o melhor público para 2023 agora mesmo com 7,9 milhões de espectadores. Mas o mais interessante é que “A pré-exibição representa 31% de sua audiência e o catch-up é de 36%.” “O desafio dos canais de TV (operadoras lineares) é definir o modelo de monetização certo para as novas formas de assistir.” contínuo “As plataformas continuam investindo cada vez mais em estratégias de conteúdo e vitrines.”

cooperação. Para se manterem competitivas, as emissoras públicas da Europa estão intensificando sua cooperação no desenvolvimento de dramas de ponta, como enxame ou Concórdia. Para os canais FAST, o aumento sem precedentes de suas ofertas cria uma superabundância: são mais de 2.200 na Europa e, segundo os últimos dados publicados em fevereiro, seu número de espectadores mensais permanece, até agora, em um nível marginal ao de programas de transmissão. Isso requer medição de audiência padrão, que também é necessária para plataformas S-VOD direcionadas a anúncios. Neste ambiente em rápida mudança, a “colaboração” entre diferentes players parece ser o aspecto mais importante deste novo caminho para lançar e desenvolver com sucesso conteúdos envolventes e de qualidade.

Lançamentos mais populares (2022/início de 2023). NoTa (NewOnTheAir) selecionou os melhores programas lançados em 32 países em 2022 / início de 2023. Essa seleção dá uma ideia de que tipo de programas une o público em um determinado país: em 2022, mais de 50% dos programas com o mais O lançamento de peças no primeiro trimestre do ano. Series escrito Eles ainda são praticamente dominantes em 2022, respondendo por dois terços dos melhores lançamentos em 32 países.

Avril Blondelot, chefe de conteúdo global e insights de mercado em um relance,

«Dramas históricos e humanos, séries sobre os anos 80 e 90, dramas jurídicos e ficção científica são muito atraentes para o público. Realismo e entretenimento estão associados à natureza, e os formatos antigos ainda fazem muito sucesso».

IP fictício: Endereços tornam-se marcas registradas exploráveis ​​em prequelas, sequências, etc…Uma tendência importante é a série se transformar em um IP, criando universos inteiros. 1923 (Paramount Global Content Distribution), Introdução ao YellowstoneNº 1 na TV a cabo dos EUA em 2022. além do paraíso (BBC Studios), sequência de morte no céufoi o melhor lançamento no Reino Unido em 2023.

Os cinéfilos, especialmente os locais, ainda expressam um apetite constante por série de moda. mulheres em guerra (Newen Connect) na França é um grande sucesso de público.

Muitas séries se concentram em Os anos oitenta e noventa como 1985 (StudioCanal), o melhor lançamento do sul da Bélgica. ouro (Paramount Global Content Distribution) Foi o segundo melhor lançamento no Reino Unido. ambos Baseado em eventos reais.

o drama humano Eles têm uma ressonância especial entre os espectadores. dois verões (France TV Distribution) – Melhor Lançado na Flandres Belga – Expressa essa propensão para desvendar o mistério em cenários oníricos. Um grupo de amigos em férias juntos em 2020 relata a mecânica de chantagem dentro do grupo sobre eventos ocorridos na década de 1990.

Quanto à série um crimea atenção atual está voltada para a série jurídico. pandora (APC Studios) – onde a política e as realidades questionam o conceito de justiça – é o melhor lançamento na Valônia Bélgica. Insiders (Eccho Rights) é a série com maior share na Romênia: baseada no formato turco, conta a história de um policial disfarçado que se infiltra em uma organização criminosa.

Há um interesse crescente em imaginário Baseado em ficção científicagebneri que estão se tornando mais prevalentes. enxame (ZDF Studios / Beta Film), Coprodução Internacional, Melhor Lançamento da Alemanha, questiona o impacto da poluição humana com a vingança da natureza. Baseado no romance homônimo de Frank Schatzing, é um thriller ambiental global ambientado nos dias atuais , As anomalias e o comportamento anormal dos animais marinhos estão causando distúrbios em todo o mundo. Problema de três corpos (Lançado na Tencent Video, Jiangsu Sat, CCTV8) Teve um bom desempenho na China e é baseado em um romance de ficção científica escrito pelo escritor chinês Liu Cixin. A série conta a história do primeiro contato humano com a vida alienígena de um planeta chamado Trisolaris e o conflito entre as duas espécies ao longo de muitos anos.

para qualquer preocupação realistaMuitos títulos de sucesso estão relacionados à natureza, por exemplo cães de multidão (ABC) na Austrália, ou Um ano em Lofoten, Noruega (distribuição autêntica). Eles atraem o público histórias patrióticascomo País da Rainha (lançado na RTE One na Irlanda) que retrata a ascensão e queda de um empresário irlandês. Todos os programas listados ficaram em primeiro lugar em seus respectivos países em 2022. Também digno de nota história do (DR Sales, Media Ranch), um formato de sucesso na Holanda e no norte da Bélgica, onde ficou em primeiro lugar em 2022 e 2023.

focar em aparência Os de maior sucesso de 2022 colocaram as celebridades à prova, apostando no interesse dos telespectadores por famosos. Aqueles tradicional Eles ainda estão na liderança e são muito atraentes para os jovens. Eu sou uma celebridade… tire-me daqui (ITV Studios) nº 1 na Finlândia e Quebec, Dançando com as estrelas (BBC Studios) em Israel, Irmãos mais velhos famosos (lançado na TVI) em Portugal. novo visual , estranhos(Warner Bros. Discovery Intl), protagonizado por celebridades numa aventura ao estilo dos escuteiros, lançado com sucesso na Noruega, adaptado de um formato britânico com um historial entre o humor e a auto-ironia. Um novo formato indiano também joga esta carta: Judy esperta (Lançado no Star Plus) – Maior Lançamento do País – apresenta casais de celebridades que são convidados a enfrentar desafios no set.