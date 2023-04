Loredana Berti, “Cirurgia urgente, muita dor”: pulando a rodada

inesperado para Loredana Bertie. A cantora é obrigada a adiar a digressão devido a uma operação a que terá de passar. O artista já adiou as primeiras datas, e deveria se apresentar no Teatro Brancaccio, em Roma, no dia 19 de abril. No entanto, uma nota publicada nas redes sociais adia tudo. O caso? Intervenção “muito urgenteMesmo que “não seja uma ameaça à vida”, o ciclo pós-operatório a obriga a adiar todas as consultas para o próximo outono/inverno ou até a primavera de 2024.

É com muito pesar que informamos que Loredana é a próxima visita cirúrgica Pelo exame especializado realizado hoje, terá de ser submetido a uma operação bastante urgente nos próximos dias – lê-se na nota de imprensa que o cantor adiou a digressão -. O diagnóstico final será determinado no pós-operatório, por isso optou-se adiar o passeio No próximo outono/inverno ou primavera de 2024 (dependendo da disponibilidade do teatro e dos compromissos dos artistas).

A equipe prefere não entrar em detalhes, limitando-se a tranquilizar: “A vida do artista não está em perigo e ele fez o possível para estar com você, mas A dor física é muito forte Ela não tem permissão para todos os esforços inerentes a viagens e festas. Espero vê-lo em breve, em melhor forma do que antes. De fato, a possibilidade de uma turnê de verão não está excluída.