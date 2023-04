Para seus filhos, dinheiro e uma villa euro

Terminou a “primeira parte” do encontro decisivo entre Francesco Totti e Ilari Blasi. Não é fácil determinar quem tem preferência entre os dois, especialmente porque ambos estão satisfeitos com as medidas provisórias tomadas pelo tribunal civil de Roma.

Divórcio Totti Ilari, ela pediu 24 mil euros (posteriormente diminuiu para 13). O capitão queria a vila e os filhos por meio ano: não dava manutenção

Totti, o primeiro nocaute

A juíza Simona Rossi determinou que o ex-capitão Giallorossi deve pagar à esposa € 12.500 por mês para sustentar seus três filhos; A isto acresce 75% das propinas escolares e 50% das despesas excecionais (viagens, desporto, cuidados médicos). Além disso, a villa mega-euro estará disponível exclusivamente para o apresentador Mediaset, que aparentemente poderá compartilhá-la com seu novo parceiro Bastian Müller-Pettenpohl. Totti continua sendo o proprietário exclusivo da casa, pela qual continua a pagar uma grande hipoteca todos os meses – os prêmios são “mais pesados” do que o subsídio de manutenção – mas ele não poderá acessá-la livremente, exceto a convite de Ilary ou um de seus filhos.

O juiz concedeu a guarda compartilhada dos filhos, mas eles teriam o “lugar principal” na casa da mãe; Ao qual, de fato, foi atribuída a casa matrimonial. A caçula, Isabel, ficará com o pai e a nova companheira dele, Noemi, em finais de semana alternados, mais alguns dias no meio da semana. Já os dois filhos mais velhos terão a oportunidade de se cuidar e passar mais tempo com o pai, além de finais de semana alternados definidos pela Justiça. Esta decisão, com a qual a mãe concordou, foi tomada tendo em conta que no dia 6 de novembro Christian se tornará adulto e no dia 13 de maio Chanel completará 16 anos.

Reivindicações

Embora o duelo judicial já se arraste por oito meses – primeiro com uma “guerra de guarda-roupa” sobre Rolex e bolsas e sapatos de grife, e depois com uma separação real – nenhum acordo extrajudicial foi alcançado entre os dois. Incrivelmente, no entanto, as decisões provisórias da juíza Simona Rossi parecem combinar os dois, pelo menos no sentido econômico que se relaciona com a manutenção dos três filhos e que na verdade se traduz – além de comida e roupas – em despesas de administração da enorme villa euro alocada para Blasey: contas, empregada, jardineiro.

Mas quais eram as reivindicações do casal? Totti queria ter a casa toda só para ele e passar tanto tempo com os filhos quanto com a esposa: em suma, em geral, meio ano para cada um. Caso o juiz aceite este pedido, o ex-futebolista não quer pagar nem um único euro de pensão alimentícia. Em vez disso, ele propôs um subsídio cumulativo para os três filhos de € 2.000 por mês ou no máximo € 6.000. Por isso, a decisão do tribunal de o obrigar a pagar 13 mil euros por mês, para além de 75% das despesas da escola, foi acolhida com grande satisfação pelos advogados Alessandro Simeone e Pompiglia Rossi, que defenderam o apresentador do Mediaset. Atestado pela nota de rodapé “pupone”, com a ajuda do advogado Antonio Conte, que também se mostrou satisfeito com o resultado obtido, em resposta ao pedido formulado por Ilary no mandado de citação: 24.000 euros para a manutenção dos três filhos mais 100 % das despesas extraordinárias para os filhos. Ainda que o fizesse, durante a audiência presidencial o pedido da dançarina foi reduzido para 13 mil euros. É preciso dizer que a ex-letterina, neste momento, ganha mais do que a ex-número 10 em Roma: aliás, ela apresenta o programa de sucesso “L’isola dei fama”, que arrecada dezenas de milhares de euros por episódio; Em vez disso, depois de pendurar as chuteiras, ele vive como caçador de talentos e patrocinador. Além disso, ele tem que assumir pagamentos muito altos de hipotecas de moradias na zona do euro, ainda mais “pesados” do que a manutenção que terá de pagar a seus filhos.

a outra metade

Na “segunda fase” da separação, terá início a investigação preliminar, provavelmente depois do verão, quando o casal poderá apresentar qualquer prova de alegada (relevante) infidelidade, para exigir a extinção do casamento a cargo de um ou de todos do “outro”. Entretanto, e antes do veredicto, continuam em vigor as medidas conservadoras ontem tomadas pelo juiz. determinado após a audiência presidencial, sobre a qual parece haver um acordo.

