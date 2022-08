3′ de leitura

– O ETC 2022 começará em 3 de agosto no PadaD em Campanara. O ETC Championship é a maior competição de jogos de tabuleiro do mundo. Nascido inicialmente como uma competição europeia (European Team Championship), em 2008 foi aberto a todas as nações com centenas de jogadores de todo o mundo, tornando-se o maior evento competitivo a nível mundial.

Depois de uma jornada de 3 anos que viu a cidade de Pesaro enfrentar o Conselho Internacional para determinar uma nomeação italiana, em 2020 o edifício de 2022 é dedicado à cidade de Pesaro.

“A capacidade de trazer este evento para a cidade é fruto de anos de trabalho e de uma estratégia de gestão que aposta e acredita muito no desporto, que também é entendido como uma componente de formação indispensável”, disse. Daniel FeminiVice-Prefeito e Cosmetologista, que depois destacou o aspecto turístico: “O torneio trará a Pesaro 400 jogadores que virão à cidade com famílias e amigos de 30 países e 4 continentes. Será uma oportunidade única de apresentar a cidade e tornar-se um ponto de referência para as competições deste setor. Um objetivo que só pode ser alcançado se a atividade for promovida e vivida ao longo do ano, sem estabelecer limites, também à luz de Pesaro 2024, a capital italiana da cultura: o desporto associado ao jogo de tabuleiro tem uma plena “cidadania” em o projeto “a natureza da cultura” porque é permeado de criatividade.

“O Bizzarro é mais uma vez enfatizado como estratégico tanto por sua localização, facilidade de uso e ótimos locais, vistas e ofertas culturais, históricas e de entretenimento – e eles enfatizaram Mila Della DoraConselheiro do Rapid ed Heidi MorutiConsultor de Sustentabilidade e Coesão. Elementos que despertam a curiosidade das diferentes federações desportivas que escolhem a nossa cidade para competições internacionais. Agradecemos aos organizadores por trazerem algo desconhecido para cá; Um esporte de nicho, não particularmente “impressionante” como muitos outros, mas certamente atraente. Será uma oportunidade para se aproximar da disciplina intergeracional e passar – participando de dias de torneio – um belo dia diferente do habitual. ”

O evento acontece no PalaD di Campanara em 3/7 de agosto de 2022. Prevê-se que mais de 500 jogadores e 30 países estejam representados, para um total de mais de 1.000 pessoas que chegarão a Pesaro de todo o mundo. As competições são desenvolvidas em 5 sistemas de jogo em formato de equipa (representante nacional) e em formato individual.

Os países anfitriões são: Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Eslovênia, Holanda, Austrália, Escócia, Dinamarca, Portugal, Nova Zelândia, EUA, Espanha, Letônia, França, Suécia, Sérvia, Canadá, Itália, Inglaterra, Áustria, Noruega, Irlanda, Ucrânia, Finlândia, Polônia, México, República Tcheca, Croácia, Suíça, País de Gales.

A responsabilidade pela organização do evento é da ASD L’altra Reality, em cooperação com outras associações italianas. Promotores e organizadores Andrea Albertini (coordenação), Andrea Manferroni (capitão da Itália) e Marco Tarducci (Presidente da L’altra Reality Association), em colaboração com os departamentos de Velocidade, Beleza, Sustentabilidade e Coesão.