‘Estou grávida de outro’ escândalo no tribunal: Letizia expulsa da Espanha

Depois de muitos anos, surgiu um escândalo envolvendo a espanhola Leticia que poderia arriscar perder tudo.

Este escândalo diz respeito ao rei Juan Carlos, conhecido ao longo dos anos por ser completamente infiel.

Os filhos secretos de Juan Carlos

Juan Carlos de Bourbon, pai de Filipe VI, atual governante e marido da espanhola Letizia, é considerado o pai do país. Além disso, o regime de Franco estava precisamente sob sua monarquia, até a Constituição.

Apesar de algum mérito, no entanto, na família Ele não provou ser racional, mas sim um traidor Garoto. Sofrimento, sua esposa Sophia com quem se casou em uma cerimônia de casamento muito pródiga em Atenas (ela era princesa da Grécia) em maio de 1962.

Diz-se que a irrigação, como as pessoas chamam, Coletou mais de 1500 aventuras. Uma figura que parece ser aproximadamente a primeira, foi incluída em sua autobiografia escrita por Pillar Air. Entre as mulheres que poderiam ter sido soberanas, também se destacam os nomes de nobres e dançarinas.

O governante parece ter governado até mesmo Raffaella Cara que, no entanto, não cedeu ao seu antecessor. Também entre eles estava Corinna zu Sayn Wittgenstein, que estava sempre com ele em safáris na África.

Das inúmeras relações de Juan Carlos, nascerão três filhos ilegítimos. O primeiro é um nobre caído chamado Marie José de la Ruel; A segunda, Ingrid Sartiau, é fisioterapeuta na Bélgica, mas a terceira é preocupante. Albert Sola trabalha como garçom em Girona.

Felipe e Letizia devem ser temidos pelo trono?

Albert Sola parece idêntico a Juan Carlos. Sim, porque suas fotos apareceram em todos os meios de comunicação por causa da divulgação de sua história. Tanto que os próximos a ele o chamam de rei. Corria o ano de 1956 quando foi abandonado, com apenas duas semanas, na Casa de Madernidad. Entre os detalhes que causaram a confusão estava o fato de ele ter um pirulito verde. Naquela época, era um símbolo de reconhecimento dos filhos ilegítimos da família real.

A criança foi colocada aos cuidados de pais adotivos. Ele morou com eles em Ibiza por cinco anos. Crescendo, ele aprendeu que todo mês uma mulher trazia a seus pais adotivos 900 pesos que eram necessários para sustentá-los e, na época, era uma quantia significativa.

Mais tarde, foram dois humildes camponeses do interior de Girona que cuidaram dele. Apesar de modestos, conseguiam comprar carros e motos. Outro detalhe é que durante seu serviço militar, ele teve uma estranha licença para mantê-lo longe dos exercícios mais perigosos.

Albert contratou um investigador particular e, em 2001, fez uma petição ao tribunal e começou a enviar cartas para Zarzuela. Ao longo dos anos, o próprio Albert afirmou que às vezes recebe telefonemas perguntando sobre sua condição. No entanto, em 2017, o testemunho que ele deu pela inteligência catalã retorna. O objetivo era que ele gravasse um clipe de áudio no qual o homem afirmasse que queria desistir da coroa.

Na verdade, Na linha de sucessão, é o próprio Albert SullaSer mais velho que Felipe, para poder se tornar soberano, caso sua paternidade seja confirmada. Uma premissa um tanto remota, mas que ainda faz a espanhola Leticia estremecer.

Enquanto isso, o homem disse a si mesmo pronto para receber o que lhe é devido. Basta dizer que no pub onde ele trabalha, turistas de todo o mundo se aglomeram para vê-lo.