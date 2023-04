Grande desconto para um dos mais vendidos na Amazon

o Pequeno projetor portátil O AKIYO O1 é uma excelente escolha para quem busca um aparelho confiável a um preço acessível. Este produto, Entre os mais vendidos na AmazonOferece uma experiência de visualização de alta qualidade com resolução de 1280 * 720 pixels e brilho de 5000 lúmens. Além disso, a taxa de contraste de 3000:1 garante uma reprodução cinematográfica mais realista. Atualmente com incríveis 26% de desconto na Amazon, agora é o momento perfeito para comprá-lo na Preço competitivo de apenas 58,99 euros.

Miniprojetor Portátil: Difícil achar melhor por um preço tão baixo

o Pequeno projetor portátil E muito compactocom dimensões de apenas 5,4 x 2,8 x 3,4 polegadas e Peso 420 gramas. isso faz com que Fácil de transportarPerfeito para quem gosta de assistir filmes ou jogar videogame onde quer que esteja. Além disso, o design elegante também o torna uma ótima escolha como presente.

o Pequeno projetor portátil AKIYO O1 é Fácil de usar e compatível com muitos dispositivos. tem portas HDMI, AV, USB e saída de áudioo que lhe permite Conecte alto-falantes externos e vários dispositivos Como computadores, Fire Sticks, consoles de jogos e telefones celulares. Usar Cabo HDMI incluído Ele permite que você conecte seu telefone, mas é necessário um adaptador HDMI adicional ou um dongle HDMI sem fio.

esse Pequeno projetor portátil Ele pode suportar tamanhos de tela entre 32 e 180 polegadas com uma extensão A distância de projeção ideal é de 1 a 4 metros. também , Correção trapezoidal de ±15° e a Função de zoom para 25% Possibilita a personalização da imagem de acordo com as preferências do usuário. Assistir ao Alto-falantes duplos Garanta um volume alto para uma experiência de audição envolvente. finalmente, o melhorar o sistema de refrigeração e reduzir o ruído, Ele permite que você não ouça os efeitos do ruído enquanto assiste a filmes.

Em suma, o Pequeno projetor portátil O AKIYO O1 é um produto de alta qualidade, fácil de usar e compatível com uma ampla gama de dispositivos, ideal para quem gosta de assistir filmes ou jogar onde quer que esteja. Obrigado 26% de desconto na Amazon, Este incrível produto pode ser seu hoje Por apenas 58,99 euros. Mas apresse-se e compre se estiver interessado, os estoques estão acabando rapidamente.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.