Barbara D’Urso e Antonio Ricci…uma oferta decente que ela não pôde aceitar

Barbara D’Urso foi demitida quase imediatamente pela Mediaset e recebeu uma oferta do autor de Striscia la Notizia, Antonio Ricci. Vamos ver do que se trata.

Voltemos a falar do “caso Barbara D’Urso” na Mediaset, devido à interferência de uma das figuras mais poderosas da Mediaset TV, nada mais Antônio Ricci, Quem falou sobre a âncora “purificada” na ocasião da apresentação da nova edição à imprensa A notícia se espalha, que está no ar há 35 anos. Como você deve se lembrar, o apresentador recebeu diversas antas douradas do programa satírico de Richie, mas as relações entre os dois sempre foram excelentes, como evidenciado pelo que Richie disse sobre o assunto.

A proposta de Antonio Ricci para Barbara D’Urso

Durante a conferência de imprensa, Antonio Ricci Ele revelou que ofereceu A Bárbara Durso Para participar do primeiro episódio da nova edição da Abstração de notíciasMas o que o ofertante não pôde aceitar. Estas são as palavras da autora: “Tive a oportunidade de falar com a Bárbara para convidá-la a participar do primeiro episódio entrando com o Gabibo para dizer que estou aqui, de coração. Ela respondeu que não poderia por problemas jurídicos ”, mas ela disse que esvaziaria a sacola a partir de janeiro. Vamos esperar.” Essas palavras referem-se a uma disputa judicial entre D’Urso e a empresa que a demitiu repentinamente após uma longa luta na Mediaset Software, porque ele não gostava de seu estilo de gestão. Píer Silvio BerlusconiQue decidiu fazer algumas peças internamente. Portanto nada deverá ser feito, até que as coisas sejam esclarecidas, para um possível aparecimento Bárbara Durso Em um programa da rede, nem mesmo como convidado.

Durante a coletiva de imprensa, Ritchie também comentou, com seu jeito nada diplomático (que lhe rendeu muitos inimigos), sobre a transferência Fábio Fazio E como está o tempo: “O mercado de TV se abriu. Fazio acertou em deixar Ray. Seu papel de vítima merece um Oscar. Ele deixa claro que o demitiram quando ele já tinha outro contrato. É chato, mais com a história de quem foi abusado…” Próxima edição do Abstração de notíciaspara quem ainda está assistindo, será inicialmente hospedado por Vanessa Incontrada E Alessandro Ciani Ritchie disse que usará, não sabemos como, a inteligência artificial discutida na música de Gabibo, com dançarinas e durante os cultos. Além da introdução de uma nova coluna denominada “Fascia e orso”, outra novidade é que o final do programa foi antecipado desta vez para as 21h25, para dar lugar aos inícios da noite do programa. Canal 5.

(Imagem do Wikimedia Commons, por White/Green, 2017)