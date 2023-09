Paolo Cantu: “Vamos fortalecer nossas raízes para construir um novo público”

Paolo, vamos começar pelo Festival Aberto: como foi concebido e por quê “algoritmo comum”?

É a nossa vitrine de tendências contemporâneas e novas na Itália e no mundo, especialmente em relação à dança e à música, mas depois o panorama se expande. Ideia é um lugar aberto para experimentação, reflexão, diálogo e construção de novas ideias. Brincamos com palavras combinando dois termos alternativos. O algoritmo são números e estatísticas e é também um elemento social, enquanto a popularidade escolhemos porque está ligada ao povo, emerge de baixo e tem saudade de liberdade e democracia, impulsiona a esperança de que as pessoas possam se encontrar e participe. Se combinarmos a inteligência dessas duas palavras, uma nova energia poderá nascer, a energia da popularidade misturada com os números.

Sei que há dois projetos que merecem destaque especial.

exatamente. São os 50 anos do projeto Musica/Realtà, uma iniciativa musical nascida em 1973, à qual se junta o projeto Circus Audienti de sons gravados, narração de jornalistas, músicos em turnê, bandas, vídeos e eletrônica de Fabio Civariello Ciardi (Icarus vs. Muzak dirigido por Dario Garignani) que toma essa experiência como material (do arquivo audiovisual) e interage com o material de hoje (entrevistas, multidões musicais no centro da cidade), com o objetivo de captar o espírito da cidade entre o passado e o presente . Presente através de vários canais de comunicação. No ano seguinte nasceu a exposição “Arnold Schoenberg”, patrocinada pela Biblioteca Estatal de Viena, a maior exposição alguma vez montada sobre o compositor, com 512 peças expostas. Diz-se que a galeria recebeu mais visitantes em Reggio Emilia do que em Viena, e não importa se isso é verdade ou não: o poder da música e da cultura permanece, mesmo que seja considerado “difícil”. O projeto Verklaerte Nacht de Viktoria Molova e Matthew Barley, com o Molova Ensemble, é dedicado a Schoenberg.

Olhando para o programa, parece-me que a influência multirracial é mais forte do que no passado: será isto verdade? O teatro continua a ser uma terra sem muros?

Na verdade, no ano passado começamos com o tema das raízes e sua derivação, e o que elas construíram e produziram para o futuro, porque uma raiz não é uma coisa estéril. O nosso mundo, o mundo ocidental, precisa de confrontar outras raízes para se nutrir. A nossa forma de imaginar um mundo diferente não reside no militarismo, mas na união de culturas.

Há uma sensação de que há um forte renascimento do interesse e que o público pós-Covid-19 tem fome de liberdade, cultura e leveza.

Esse medo acabou. Voltamos a níveis bons, até excelentes: o tema é trabalhar na construção de um novo público e estamos abertos a outros. Vejo um público mais diversificado, por vezes menos preparado mas curioso porque percebe que é uma experiência diferente e inusitada. Depois, há muitos projetos que surpreendem e surpreendem.

A abertura é um show feminino e da minha irmã. Ela/ela/ela/ela Escrito por Ginevra De Marco com a Orquestra Feminina Árabe e Mediterrânea e a Orquestra Piazza Vittorio: Esta é a resposta do seu teatro às dramáticas notícias diárias?

Projetamos com a ideia de que quem exerce esta profissão tenha o compromisso de enfrentar e se envolver com esses temas, transformando-os em uma forma de arte. Vamos falar sobre feminilidade, sobre mulheres, sobre temas que nos são caros. Hoje estamos imersos na comunicação e na imagem, mas não vamos mais fundo.

Uma das características de um festival aberto é ser um património da cidade: é difícil ser geograficamente fluido?

Sair do palco é sempre um pouco complicado, mas se os artistas estiverem preparados para isso, mesmo não sendo simples, é enriquecedor. Porém, é preciso fazer isso por meio de projetos de enriquecimento e isso ainda é um risco, e não sabemos como vai acabar. Quero encontrar quem está aí com um propósito, não preciso sair do perímetro do palco só para fazer isso.

Um dos momentos mais esperados Grande Festa Punkitoni Com o CCCP, que também duplicou a história: uma história de 40 anos. O que é nostalgia para você? Que relação você tem com as memórias?

Costumo lembrar no trabalho, mas esqueço em particular. Tem coisas que voltam mas não me lembro de muita coisa. Por um lado tem um ponto crítico porque me incomoda, e por outro lado tem a vantagem de não me causar muito arrependimento. Comparado ao CCCP, eu era fã dele assim como mais tarde me tornei fã de CSI: lembro-me de ir a shows quando era jovem. Não precisa ser um processo nostálgico, estamos trazendo 40 anos de memória e vazio para o Valley Theatre, e queremos fazer isso através de uma história que tenha relevância para o presente.

Hoje, o programa multiartes continua a ser um ato de coragem, ou é uma sociedade pouco curiosa que faz dele um ato de coragem?

Não considero um ato de bravura, reservo-o para médicos de emergência e muitos outros semelhantes. Não é claro nem direto, mas a combinação de diferentes mundos e linguagens visa atingir o público. Isto acontece num país onde poucas pessoas vão ao teatro devido a deficiências educacionais. Temos que reconstruir um pouco um mundo nós mesmos Festival aberto É uma revisão que ultrapassa paredes e leva ao encontro com outros mundos.

Em vez disso, conte-me sobre a temporada em si: vi que os clássicos diminuíram no programa em prosa e há uma mudança acentuada em direção a um programa mais moderno. O que o empurrou nessa direção?

A Prose se concentra no teatro de direção e queremos trabalhar com autores e diretores que tenham algo a dizer. Contemporâneo é o tema… se clássico é Macbeto Por Alessandro Serra Talvez eu esteja interessado; Depois procuro uma dramaturgia contemporânea que provoque a reflexão. Há entretenimento, mas tem que ser bem feito.

Eu sei que você está frequentemente no exterior para ver novos shows: há um país, ou uma região geográfica; Particularmente sofisticado hoje?

A França e a Alemanha são sempre fortes e hoje tenho curiosidade por realidades marginais como Portugal, Espanha ou os países de Leste. Diferentes temas se juntam, e o que eles falam me interessa, independentemente de eu gostar ou não do programa.

Por fim, pergunto-lhe, dado que nos aproximamos do centenário de Puccini, a temporada de ópera irá neste sentido para a temporada 2024/2025?

Levaremos isso em consideração e algo acontecerá.





