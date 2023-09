Martina Trivelli, é a nova paixão de Stefano Di Martino

Ela não é modelo nem influenciadora. no entanto, Martina Trivelli A garota mais comentada dos últimos dias. O motivo é fácil de dizer: ela foi fotografada ao lado Stefano Di Martino Uma nova despedida de sua esposa, Belen Rodriguez. De acordo com os últimos rumores, ela é a nova paixão do apresentador do Rai2. Os paparazzi os flagraram juntos em pelo menos duas ocasiões, o suficiente para não ser considerado apenas um simples flerte de uma noite. semanalmente de Ele foi o primeiro a se surpreender Novo casal Juntos para jantar em um conhecido restaurante de Milão. Stefano e Martina jantaram sozinhos, longe de olhares indiscretos, e depois o casal foi até a casa do anfitrião, de onde os dois partiram na manhã seguinte. Não somente. E até a revista A cantora e a mulher Ele surpreendeu novamente os dois juntos de moto durante uma noite que passaram juntos e que mais uma vez terminou no apartamento de Di Martino. Portanto, não é estranho falar de Martina como a nova chama Stefano.

Stefano Di Martino, que é Martina Trivelli

Não se sabe muito sobre Martina Trivelli. Novela 2000 Ela tem 26 anos e é originária de Pescara, mas morou e trabalhou em Milão por algum tempo. O rosto de Martina definitivamente não é familiar. A jovem não trabalha na televisão nem nas redes sociais, mas sim no departamento comercial da empresa de cosméticos Filorga. Especialista em Varejo, conforme mencionado pela fan page. Em seu passado recente, há duas importantes histórias de amor, documentadas em seus canais sociais, com o criador e o farmacêutico.

sobre Instagram O seu pequeno número de seguidores (16 mil seguidores, mas nenhum VIP além de Di Martino) ainda é pouco para se poder considerar uma influenciadora, mesmo que, a julgar pelas imagens e pelo estilo de vida, as ambições sejam precisamente essa. Atualmente, Martina goza de popularidade temporária graças a Fotógrafos Com Stefano Di Martino, que parece ter encontrado nela um pouco do passado de Belén, dada a grande semelhança estética entre a jovem de 26 anos e o argentino. Por outro lado, esta última desfruta de uma calma renovada ao lado de Elio Lorenzoni, o empresário automobilístico lombardo, o que parece já a ter feito esquecer Stefano.