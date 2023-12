Relatório, no Partido Democrata “lidando com direitos”: investigação sobre Zahn e Di Biasi

Honroso Alessandro Zahn “Ela tem uma empresa que arrecada mais de um milhão de euros em festivais LGBTQIA+.” A investigação sobre os assuntos do parlamentar democrata que deu o seu nome ao projeto de lei sobre homofobia é RelatóriosNo episódio de domingo, 10 de dezembro, ele dedica uma investigação ao tema. “O relatório revelará as atividades privadas de duas figuras proeminentes da organização Partido Democrático: Sempre na primeira linha na defesa dos direitos civis, fora do Parlamento Eles transformaram esta nobre batalha política num negócio. Sempre estiveram na vanguarda da defesa dos direitos civis e, fora do Parlamento, transformaram esta nobre luta política num negócio. Os conflitos de interesses no Parlamento não têm conotação política”, lê-se numa nota de antevisão da transmissão que ela apresenta Siegfried Ranucci No Ray3.

Acontece que Zan é o dono da empresa que organiza o Orgulho de Pádua. E na transmissão, como era de se esperar pelas redes sociais, o relatório do contador e do auditor Stefano Capaccioli Ele explica que “o Pride Village de Pádua é propriedade da Be Proud Srl, que foi fundada por três sócios por 3.000 euros (…). É uma empresa comercial que em 2022 obteve lucros superiores a 1.300.000 euros, dos quais mais mais de 700 mil euros são entradas e mais.” A partir de 450 mil euros em receitas de bar. O especialista explica que o papel de Zhan é o de “diretor único e acionista majoritário”. Beneficiário económico benéfico“.

Em Pádua, Zan juntou-se a um correspondente RelatóriosQue pergunta se o Orgulho é um evento comercial. “É um evento em que tudo o que foi ganho é despejado na iniciativa e, portanto, não há nenhum tipo de ganho”, explica o parlamentar do Partido Democrata. Mas não existe um conflito de interesses com as batalhas pelos direitos que Zhan está a travar no Parlamento? “Apresentei meu nome para ajudar, mas faço isso com espírito de serviço e Frete grátis“, confirma Marca.

No episódio transmitido esta noite, também falamos sobre isso Michela De Biasiuma representante do Partido Democrata também conhecida como esposa Dário Franceschini. Conforme indicado na declaração de bens publicada pela Câmara dos Deputados, é acionista de 25% da Objective Cinque que, como informa o site, está “empenhada em garantir que a igualdade de género seja um princípio fundamental de uma sociedade inclusiva e sustentável”. “, onde o sucesso económico e o bem-estar social andam de mãos dadas. O Objectivo 5 apoia as empresas a promover e apoiar um compromisso tangível para uma sociedade inclusiva.” cooperação Com grandes empresas.