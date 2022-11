Carlotta Mantovan, depois de Fritzi, se consola com ele: beijos apaixonados

Foi sem dúvida uma perda muito dolorosa, não só para sua esposa e filha, mas também para o público da casa que tanto adorava, Fabrizio Frisi, maestro da trupe histórica de Viale Mazzini. Sua esposa, Carlotta Mantovan, parece ter se recuperado da dor… e eles são beijos apaixonados com ele!

Golpe muito forte para Carlota e sobre a filha Estrela foi a morte Fabriceque veio como um raio do nada no agora distante ano de 2018, o ano de seu sexagésimo aniversário viúva frisé Parece Depois que ela se consola com ele…

Eles se conheceram durante uma antiga edição do Miss ItáliaQuando ela participou disso em nome de sua beleza brilhante Senhorita Veneto, em 2001, enquanto desempenhava o papel de líder da banda. Ela não ganhou, mas ficou em segundo lugar. Mas desde então Os dois nunca se esqueceramAprofundaram seus conhecimentos, se apaixonaram, noivaram e depois se casaram.

Eles estavam felizes, mas então…

O casamento deu certo e o casal também teve uma linda filhinha chamada EstrelaMas um destino cruel logo caiu sobre eles, sequestrando o maestro histórico deste mundo através de uma doença grave, podemos dizer a priori, pois o homem tinha apenas 60 anos, deixando assim sua esposa e filha A tristeza o aflige. Estar perto deles, além de familiares e amigos, assim como de muitos colegas e simpatizantes do falecido que choraram muito amargamente quando a notícia chegou. sua morte.

Ela nunca perdeu o sorriso

É claro que Carlota, apesar da imensa dor causada pela perda do marido, também e sobretudo decidiu a favor da jovem divorciada. Estrela, Você nunca vai perder Seu sorriso proverbial e se dedicar de corpo e alma a ela e ao esporte preferido da menina, ou seja, cavalgando. Sua paixão e amor verdadeiro por cavalos Foi revelado mais do que nunca pelos muitos snaps que a mulher postou em seu famoso perfil oficial do Instagram, e ela está – de fato – aqui a vemos na companhia de seu imenso amor…

Aqui está ela na companhia de seu grande amor de quatro patas, que não é um cachorro, mas um cavalo, a quem ela ama como se fosse uma pessoa: ele é – como podemos ver – minha figura maravilhosa que vemos na foto também revela seu amor por Carlotta Através de beijos muito ternos. Ela é como um vagabundo!