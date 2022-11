Citra, uma passarela em Portugal para os novos ComfortClass e TopClass

Após uma aparição passageira em Hanover no IAA Transportation 2022, eu Os novos Setra ComfortClass e TopClass Em uma elegante pintura denim metálico, foi uma das novidades mais interessantes da Ibe Intermobility & Bus Expo, em Rimini.

Agora, a nova geração de treinadores de Ulm (ex-Kässbohrer) é a campeã do evento de imprensa aberta em Portugal. aqui estou treinadores Eles viajaram quilômetros na estrada ostentando o design Da frente redesenhada, eu também luzes traseiras: Nova linha traz mais elegância aos turistas, e são os primeiros ônibus da Europa a serem equipados com o novo ônibus Assistente de direção ativo 2 E a Assistência de Frenagem Ativa 5.

Além disso, oDinâmica sexual no topo: Graças à entrada de ar do teto longo na frente, o pára-brisa altamente curvo, a traseira aerodinâmica com borda de acabamento e muitos outros recursos detalhados, os carros Setra TopClass 500 e ComfortClass 500 estabeleceram um novo recorde de classe com coeficiente aerodinâmico de arrasto cd = 0,33 .

Classe Citra Comfort

A empresa-mãe anunciou que está Seis modelos de primeira linha da gama Comfort Class. A nova gama inclui seis variantes, desde o compacto S 511 HD aos formatos tradicionais e o gigante S 519 HD. Em suma, graças à ampla gama de variantes, a nova geração ComfortClass 500 oferece o veículo certo para cada necessidade. Especificamente, encontramos o ComfortClass S 511 HD, com um comprimento de 10,5 metros, portanto o ComfortClass S 515 HD com um comprimento de 12 metros, o ComfortClass S 516 HD / 2 com um comprimento de 13 metros, bem como o ComfortClass S 516 HD com um comprimento de 13 metros. Três eixos. Assim, o ComfortClass S 517 HD tem cerca de 14 metros de comprimento e o ComfortClass S 519 HD tem pouco menos de 15 metros de comprimento (a variante do S 519 HD com porta dupla atrás do eixo traseiro, em vez da habitual entrada central, representa uma novidade para a linha: o espaço do porta-malas entre os eixos varia de 12,6 a 13,7 metros cúbicos, o que corresponde a um volume de mais de 200 litros por passageiro.

O motor para todos os seis modelos é Om 470 Euro 6. Abaixo está a tabela com a carteira de identidade para todos os modelos (clique na imagem para abrir e ver a tabela na íntegra)

Citra Topclass

Existem três modelos HDH (high-end) em três eixos: do versátil S 515 HDH ao versátil S 516 HDH e ao potente S 517 HDH, de 12,5 a 14,2 metros de comprimento. Com muito espaço para passageiros e bagagem. E graças aos três eixos de grande capacidade de carga.

O motor, para todos os três modelos, é Om 471 Euro 6. Abaixo está a tabela com o cartão de identificação para todos os modelos

O novo rosto da família Stra

A nova cara da família é uma combinação de painel frontal preto e elementos prateados, que confirmam a alta qualidade da nova geração, assim como a nova pintura azul denim metalizada para a carroceria e partes destacáveis.

Equipamento de conforto de viagem

Ao embarcar, os passageiros percebem um degrau iluminado por trás com o letreiro da marca. No interior, eles são recebidos por uma cabine de piso em madeira, divisórias com inserções de vidro, assentos de viagem Setra Voyage com uma mistura de tecidos multicomposição para a superfície do assento e encosto, além de uma cabeceira e acabamento em cor conhaque e cobre alternado e persianas bege. O motorista pode escolher as luzes ambientes instaladas abaixo dos limites. Muito bom interior completo com frigorífico, kitchenette, casa de banho e WC na segunda porta. Eletrônicos de entretenimento também são sofisticados. O Coach MediaRouter garante o acesso à Internet, enquanto o novo sistema multimídia Coach Infotainment Series, com suas grandes telas dobráveis ​​de 21,5 polegadas, garante entretenimento. Se você quiser usar seu entretenimento, conecte os dispositivos que você carrega nas portas USB entre os assentos duplos.

Segurança perfeita, condução superior

Uma gama completa de sistemas de segurança e assistência apoia o condutor. Há novos faróis de LED mais brilhantes ou iluminação ambiente para ré e um sistema de câmera de 360 ​​graus para a visão perfeita. Lista de equipamentos e outros sistemas auxiliares? Active Drive Assist 2, incluindo Active Steering Assist, Adaptive Cruise Control, Active Brake Assist 5, a última geração de controle preditivo do trem de força, Sideguard Assist e sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPM).

Active Drive Assist 2: uma introdução inteligente à condução autónoma

Acelerar, frear, manter distância, dirigir, manter a faixa e até mesmo parar de emergência: il Novo Active Drive Assist 2 É um passo crucial para a condução automatizada de ônibus turísticos. O Active Drive Assist 2 apoia ativamente o motorista, combinando vários sistemas de assistência para manter a distância e a faixa do veículo. O sistema é capaz de frear, acelerar e manter o veículo em sua faixa com movimentos de direção ativos. Para isso, combina de forma única as funções de sistemas individuais e, assim, permite a condução semiautomática em todas as faixas de velocidade.

Com o Active Drive Assist 2, todos os sistemas de assistência funcionam em conjunto e complementam-se: desta forma, o Active Drive Assist 2 funciona de acordo com a especificação Powertrain Control (PPC) para garantir o estilo de condução mais económico. O sistema usa melhorias funcionais baseadas em controle de cruzeiro adaptativo (ART) e assistência de faixa para dirigir o veículo longitudinal e lateral. Além disso, o Active Drive Assist 2 conta com a mesma tecnologia avançada de radar e câmera do Active Brake Assist 5 (ABA 5) para detectar tráfego no futuro. Uma função de parada de emergência também está integrada. Esta função faz com que o veículo pare com frenagem moderada e automática quando a reação do motorista parar.

Um componente chave do Active Drive Assist 2 é a direção lateral ativa dentro da pista pelo Active Steering Assist com motor elétrico como suporte de direção hidráulica e a conexão de direção longitudinal para controle de cruzeiro adaptativo (aceleração / frenagem / manutenção de distância) integrando radar e câmera em formação.

Com o Active Steering Assist, o Active Drive Assist 2 também mantém o ônibus de turismo dentro de sua faixa graças a intervenções contínuas de direção na posição alvo que o motorista pode definir quando o ART é ativado. O motorista pode escolher entre três configurações: o ônibus permanece exatamente no centro da pista ou, dependendo da largura da pista, se move levemente de 10 a 20 centímetros para a esquerda ou direita. O sistema, portanto, oferece muito conforto ao motorista, pois cuida da maioria das pequenas correções contínuas de direção necessárias para manter o veículo em sua faixa. Assim como o ART, o Active Steering Assist está ativo para toda a faixa de velocidade do ônibus de turismo, entre 0 e 100 km/h. Requisitos do sistema: O caminho deve ser claramente marcado com linhas em ambos os lados.

Apesar do suporte fornecido pelo Active Drive Assist 2, O motorista é sempre responsável. De fato, se o motorista tirar as mãos do volante, toda uma série de avisos será ativada de acordo com os requisitos legais. Após 15 segundos, o sistema de assistência emite um aviso amarelo, seguido de um indicador vermelho no painel de instrumentos, além de avisos sonoros em intervalos cada vez menores até que um tom contínuo seja emitido.

Active Brake Assist 5: Um marco no desenvolvimento de segurança

exclusivo Assistência de frenagem de emergência 5 (ABA 5) Outro marco no desenvolvimento de segurança. Introduzido pela primeira vez em um ônibus de turismo em 2008, e que desde então passou por um desenvolvimento contínuo, a quinta geração do Active Brake Assist foi mais uma vez levada a um nível mais alto de desempenho. Pela primeira vez, o ABA 5 usa uma combinação de radar e câmera. Dentro dos limites do sistema, o Assist System, de série nos modelos TopClass e ComfortClassNão só é capaz de desempenho máximo desde a frenagem automática até a parada total com obstáculos estacionários e móveis, como no caso do sistema ABA 4 anterior. Como o primeiro auxílio de frenagem de emergência do mundo para ônibus de turismo, o ABA 5 agora também é capaz de realizar frenagem automática de parada total para pedestres em movimento e parados, até velocidades do veículo de até 50 km/h.

O Active Brake Assist 5 detecta pedestres em movimento e pessoas paradas. Ação na prática: Em caso de colisão com um pedestre, o Active Brake Assist 5 avisa visual e acusticamente o motorista do ônibus de turismo e simultaneamente inicia uma frenagem parcial com uma força de frenagem máxima de 50%. Se o motorista não responder, a frenagem de emergência é iniciada automaticamente até que o veículo pare.

Outras inovações, como o freio de estacionamento eletrônico ou o sistema de câmera de 360 ​​graus, aumentam muito a segurança, bem como a funcionalidade e a facilidade de uso. O mesmo se aplica aos novos faróis de LED mais brilhantes e ao assistente de farol alto (consulte o texto separado sobre cabine e design).