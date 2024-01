Carlo Conte não conseguiu e vomitou a dura verdade: em seu coração sempre existiu só ela | Ele a ama desde que era criança

Carlo Conte se afasta publicamente de seu maior amor. Sempre houve apenas ela em seu coração.

o 2024 Entrou recentemente nas nossas vidas e parece que já há muitas surpresas no horizonte, especialmente ao nível mediático. No que diz respeito à opinião, sabemos que é isso que veremos nela Fevereiro de 2024 Será oA última edição do Festival de Sanremo O que ele verá? Amadeus No Papel duplo para condutor E Diretor técnico.

Ficando na companhia do Viale Mazzini, em breve haverá mais uma grande surpresa na largada, já que a partir de sábado, 13 de janeiro de 2024, o tão esperado e querido encontro com Spin-off da imitação da concorrência O mais popular de todos os tempos, obviamente estamos falando assim e assimOnde os deuses desafiam uns aos outros Concorrentes desconhecidos.

Muito éeu estou esperando por Grande públicoespecialmente para revisá-los Condutor cardíaco Para a ópera, onde ele se juntará a ele novamente Loretta Goji E Cristiano Malgioglio Como jurados desta última aventura. Há vários anos sabemos que o anfitrião é casado e pai de um filho.

Mas, pelo amor do filho, corria o boato de que Conte pensava em se mudar de sua casa para Florença, onde morava há muito tempo, quando adoeceu. COVID-19 durante o'Edição 2020 para Uma história que apareceTivemos que conduzi-lo remotamente e pudemos ver alguns trechos dele, em uma casa que tinha jardim.

Carlo Conte e seu grande amor

Isto é pelo amor de seu filho MatteoO que espera que o faça viver em contacto com espaços verdes, e também lhe proporcione um local onde possa brincar em contacto com o ar livre. Por muitos anos também Carlos Ele tinha a reputação de ser um amante latino impenitente e também parece que com o tempo também partiu muitos corações.

Uma história de amor em particular foi com Roberta Morris, que infelizmente teve seu triste final. Então seu coração voltou a bater pela mulher que hoje se tornou sua esposa e mãe de seu filho Matteo, estilista. Francesca Vaccaro. Ultimamente, porém, isso parece ser tão condutivo uma afirmação Quem é o Seu verdadeiro amor. Estamos falando sobre traição?

A verdade inesperada do anfitrião

Não, vamos assumir imediatamente que o assunto é entre ele e sua esposa Francesca para'amor É literalmente Vá com calma E portanto Não é sobre isso de nós traição. Grande amor verdadeiro que Carlos Ele indicou relacionado a ele Emoção Para uma boa comida, especialmente para Tradição toscana.

A revista realizou uma entrevista Agriocoltura.it Por ocasião da apresentação de seu livro intitulado Nós somos derealizado em Casciana Terme, quando questionado sobre seus pratos preferidos, Carlos Ele imediatamente respondeu que gostou Bolgheri Vermelho Em relação ao vinho e depois ter uma grande paixão por ele fervidoMas mais do que nunca, ele ama muito peixe, e este é o seu verdadeiro amor Sopa de peixe em Livorno.