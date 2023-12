Roberto Saviano agora se sente como Enzo Tortora: “Massa di s…”, ataque Fedez

“A fama é uma coisa terrível”, diz Roberto Saviano, paralelamente a Enzo Tortora… O escritor de Gomorra disse isso e muito mais em uma participação especial no podcast de Muschio Selvaggio, Fedez e Davide Marra. A partir do trágico caso de um apresentador de TV de Portobello que acabou preso por uso de drogas e sua associação com a Camorra, Saviano fala sobre fama e inveja, mostrando como preconceitos, como a crença de que a celebridade pode garantir a impunidade, são capazes de arruinando a vida de um indivíduo. Saviano diz: “A fama gera julgamento sem saber, porque se você é famoso, qualquer um tem o direito de ter uma opinião sobre você baseada no instinto. Você tem cara de homem mau, e não faça isso.” “Você não acerta, fala muito educado, ganha muito dinheiro, então isso é um teste de fama. Quando vou para a escola, sempre digo que a fama é uma coisa terrível.”

Para sublinhar os seus argumentos, o escritor cita uma frase do próprio Tortora: “Esperemos que o meu sacrifício tenha servido este país e que o meu sacrifício não seja uma ilusão”. Nesse ponto Fedez intervém: “Lamento dizer, infelizmente, que a luta contra Enzo Tortora pode ter permanecido uma ilusão”. Saviano responde retratando o legado deixado por esta história e diz: “O que resta? Muitas ideias, principalmente a ferramenta judicial como elemento para deslegitimar ou atacar aqueles que você não pode tolerar ou considerar seus inimigos”. No que parece ser uma referência ao processo judicial em que foi condenado a indemnizar o actual primeiro-ministro Giorgia Meloni sob a acusação de difamação.

“Lembro que depois do Come Away with Me (programa apresentado pelo jornalista e escritor com Fábio Fazio, o editor), que teve números excelentes, fiquei horrorizado porque pela primeira vez na vida, um amontoado de besteiras de acusações ridículas chegou até mim por carta, e-mail ou na rua: “Quando você tem muita gente te observando, você tem muita gente que te odeia, mesmo que instintivamente, ou que não compartilha de suas posições.” “Outra dinâmica acontece”, acrescenta brevemente. “Você queria ser famoso, maldito! Quero alcançar as pessoas, quero ler meus livros veganos, quero ganhar a vida com meu trabalho, mas não tenho estratégia para buscar a fama. Na verdade, me incomoda ser reconhecido, mas o que acontece quando há um curto-circuito… O que você faz não é criticado, se for apenas criticado, é deslegitimado e é outra coisa! ” .

A discussão passa da fama para o poder do dinheiro e Fedez diz: “O problema do Roberto não é que ele ficou rico, o problema do Roberto é que ele não ficou rico o suficiente!” “Toquei no ponto”, insiste Saviano, “que, de facto, os direitos pertencem sempre a quem não os pode pagar… Quando falamos do direito ao aborto, à eutanásia por exemplo, de facto, aqueles que têm dinheiro pode ir em frente.” “. “Aborto na Suíça, eutanásia na Holanda, o direito sempre pertence àqueles que não podem pagar financeiramente.”