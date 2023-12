Saldo positivo do cassino Sanremo em novembro

O resultado mensal de novembro atingiu 3,6 milhões de euros, um aumento de 12% face ao mesmo mês de 2022. As slot machines geraram 2,85 milhões de euros, um aumento de 15,5% face a novembro de 2022, com 63 grandes prémios no valor de mais de 5.000 euros distribuídos , com um prémio total de 672.000 euros.

Todas as salas registaram receitas positivas, incluindo receitas provenientes de jogadores de poker, muitos dos quais se reuniram em Sanremo para o Festival WSOP.

O evento já ultrapassou as 3.500 inscrições, sendo esperadas mais inscrições para o evento principal, onde as inscrições se encerram no dia 2 de dezembro. Os prémios financeiros esperados aproximam-se de um milhão de euros. A Grande Final do Festival of Poker está marcada para acontecer Segunda-feira, 4 de dezembro, Com uma média de 500 inscrições por dia durante o evento e os jogadores também beneficiam das diversas ofertas de entretenimento oferecidas pelo casino. Esta celebração contou com mais de 5.000 participantes, entre jogadores e assistentes, que também beneficiaram das instalações hoteleiras e comerciais da zona.

“Superamos as nossas maiores expectativas com este fantástico evento de poker, que inclui vários torneios satélite, que…

Entusiastas participam de toda a Europa e especialmente da vizinha França. A sala de poker, tal como outros eventos exigentes, correspondeu às expectativas dos membros que encontraram uma organização meticulosa e um programa preparado. Formatos de comparação interessantes e prêmios variados. Além disso, os vencedores finais serão conhecidos até o quarto dia Em dezembro, eles terão a oportunidade de competir em Las Vegas. O Presidente e CEO, Dr. JianCarlos Ginamo Com conselheiros. Lúcia Artusi amizade.Eugênio Noceta.-“O WSOP encerrou o mês de Novembro em alta, com uma boa afluência de visitantes atraídos às salas.

Uma das nossas sugestões de entretenimento. Preparamo-nos para celebrar o final de um bom ano em que os nossos melhores clientes demonstraram o seu apreço pelo programa de eventos Criado especialmente para eles, que terminará com música e atuações VIP para celebrar uma passagem de ano que queremos que permaneça inesquecível. Agradecemos a toda a direção e aos nossos colaboradores o empenho e desejamos bom trabalho a quem se uniu, nos últimos dias, para fazer a sua parte pela nossa empresa.”

Resultados de novembro

Em termos de dados numéricos, o resultado mensal de novembro foi de 3,6 milhões de euros, registando um aumento de 12% face ao mesmo mês de 2022. As slot machines geraram 2,85 milhões de euros, um aumento de 15%, 5% face a novembro de 2022. , alcançando 63 vitórias. Um prêmio fixo de mais de € 5.000, com um prêmio total de € 672.000. Nos primeiros onze meses do ano foram distribuídos prémios no valor de 9,3 milhões de euros, tendo todos ultrapassado os 5.000 euros.

O resultado total desde o início do ano é de 48,1 milhões de euros, dos quais 11,5 milhões de euros provenientes de jogos de mesa (mais 42% face a outubro de 2022) e 36,6 milhões de euros de slot machines (mais 17% face a outubro de 2022). Até outubro de 2022). A sala de poker do casino continua a organizar mensalmente eventos de importância nacional, oferecendo torneios interessantes e adequados a diferentes tipos de jogadores. Em dezembro, após o WSOP, já está incluída no calendário a TPS Series, que acontecerá de 7 a 30 de dezembro.