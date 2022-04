Flavio Encina, você já se perguntou por que ele não tem filhos? Ele responde: “Sem arrependimentos”.

Flavio Encina não tem filhos, mas esta é sua escolha de vida exata. O ator e apresentador optou por não ser pai e teve a oportunidade de explicar o porquê. Ela acha que está tudo bem não ter filhos porque sente que não tem tempo para se dedicar a eles. Não muito tempo atrás, de fato, revelou a Corriere della Sera Que havia apenas uma razão pela qual ele optou por não ter filhos: a possibilidade de que seus muitos trabalhos e compromissos não lhe permitissem dedicar muito tempo aos filhos e, portanto, tendia a negligenciá-los. Isso é apenas e nada mais. De fato, Insinna cresceu com dois pais que foram muito importantes em sua vida e estavam muito presentes, então ele sentiu que não estava à altura do trabalho de um pai. Nos últimos dias voltou ao tema, e lançou uma entrevista ao semanário hoje.

Ele sempre tem sua parceira Adriana ao seu lado, com quem compartilha todas as decisões que tomam em suas vidas. Concordo com tudo, aliás o maquinista explicou na entrevista que Adriana é outra grande fortuna para ele. Eles vêem a vida da mesma maneira, especialmente quando se trata de coisas importantes. Eles mantêm os mesmos princípios e ideais, e também parecem compartilhar a escolha de não serem pais. Adriana é sua parceira de vida perfeita, altos e baixos, e ela está ao seu lado seja chuva ou céu. Porém, em meio a toda essa felicidade, Flavio Encina abandonou os filhos: “Não tenho nada de meu, mas não me arrependo. Ajudo muitas pessoas que depois se tornam meus filhos.” Em suma, uma escolha para não se arrepender.

Insinna mora no campo com sua companheira Adriana, cuida de cães bastardos e alimenta vários pássaros sabendo que há comida na casa deles. Embora eles não tenham dedos verdes, eles também adoram cuidar da vegetação ao redor de seu ninho de amor. Além da felicidade na vida privada, há também muita satisfação na carreira. De fato, Flavio Insinna está de volta ao set Dom MateoAnceschi agora é coronel e volta para entreter e entreter o público com o Marechal Cecchini. Por isso, conta a Encina qual é a sua escolha de vida, que, embora nem sempre partilhada nos dias de hoje, revela a grande consciência de que ser pai é uma enorme responsabilidade, que exige muito empenho e dedicação. Por esta razão, não pode ser tomada de ânimo leve.

Leia também: Tempestade no Rai, popular atriz foi morta sem escrúpulos: “Eu também me chamava Flavio Insinna”