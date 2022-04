Partidas na TV hoje, quinta-feira, 24 de março de 2022: Onde você vê a Itália

– Anúncio –

Programação dos jogos de hoje na TV e transmissões ao vivo na quinta-feira, 24 de março de 2022

quinta-feira, 24 de março de 2022 Todas as atenções estão voltadas para Palermo na partida entre Itália e Macedônia, que será disputada na final contra Portugal e Turquia para poder chegar à Copa do Mundo no Catar em novembro de 2022. Entre os jogos do dia na TV e todos os olhos brilharam. Sobre a Itália – Macedônia, inevitavelmente.

então Como você vê a Itália – Macedônia? Claro, hoje o jogo é exibido na TV no Rai 1 e gratuito ao vivo no Rai Play, com jogabilidade pré e pós-jogo dedicada depois que o Rai 1 mudou para Rai Sport + HD.

Jogos de hoje na TV e streaming na quinta-feira, 24 de março, onde assistir a Itália

17:00

Itália – Alemanha Sub-20 (Campeonato UEFA 8) Rai Sport + HD

20:45 Itália – Macedônia do Norte

Rai 1 e Rai Play ao vivo de Palermo

Comentário de Alberto Remedio e Antonio de Gennaro; Tiziana Ala à margem.

Ray muda tudo e copia de DAZN e Prime Video Elimine o estúdio de Roma e leve-o direto para o campo. Assim, antes da partida / entre o primeiro tempo e após a partida, é comandado por Alessandro Antenelli e Daniela Adani.

No Jogo Dia Depois Ray Sport + HD (Canal Terrestre Digital 57) Haverá Noite Azul, um pós-jogo de 50 minutos dirigido por Cristina Caruso com entrevistas e comentários. O convidado Luca Argentero em contato com Pádua, de Jesse Saverio Montengelli que assistirá à partida com velhos amigos do técnico Mancini, Xavier Jacobelli de Turim antecipará a abertura de seu jornal Tuttosport e Gianni Riotta dará em estúdio sua visão da partida.

Outras reuniões

No OneFootball, eliminatórias da Copa do Mundo da Ásia:

10:10 Austrália – Japão

12:00 Coreia do Sul – Irã

13:00 Líbano – Síria e Vietnã – Omã

16:00 China – Arábia Saudita

18:00 Iraque – Emirados Árabes Unidos

Sky Sports Show

A oferta Sky Sports é dividida em dois pacotes de Sky Sport e Sky Calcio que podem ser ativados com o pacote básico Sky TV: 14,9€ por mês (Escolha a opção inteligente) Inclui séries de TV e entretenimento.

Pacote Sky TV + Esporte A um custo mensal de € 30,9 Inclui 121 partidas da Liga dos Campeões (incluindo a italiana; todas, exceto a partida de quarta-feira, disputada na Amazon), toda a Liga Europeia e Liga de Conferências, Fórmula 1, MotoGP, NBA e todos os outros esportes. O custo do Sky Calcio 5 euros por mês Inclui futebol internacional (Primeira Liga Inglesa, Ligue Francesa, Liga Alemã, Zweiti, jogos de equipas estrangeiras em Taças da Europa), Segunda Divisão, 8 jogos da Serie A e 3 jogos da Serie A por sua vez exclusivamente.

esportes agora

Os esportes do céu fluem com agora mesmo. A plataforma de streaming oferece uma oferta de 14,9€ por mês e inclui todo o conteúdo dos pacotes Sky Sport e Sky Calcio, num preço promocional de 9,99 no primeiro mês.

Mostrar DAZN

No DAZN por 29,99€ por mês, todos os jogos da Serie A e Serie B, La Liga, toda a Europa League e os melhores da Conference League, além da MLS, Moto GP e muito mais. O DAZN também tem um acordo com a TIM que tem uma oferta TIMVision que inclui DAZN e Inifnity+ com a Liga dos Campeões a 29,99€ por mês durante 12 meses (em uma oferta promocional de 19,99€ até final de 2021).

Eleven Sport show Série C

Casa de Siri Si Ho onze esportes A plataforma de streaming também está disponível através do aplicativo, onde você pode assistir a todos os jogos do torneio com uma oferta mensal de 7,99 euros ou uma oferta anual de 59,99 euros. Eleven Sports em breve se tornará um canal na Amazon também.

