ISOLA DEI FAMOSI 2022, Boletins e EPISÓDIO ELIMINADO 9/ Jeremias parte para …

No nono episódio do programaIlha Famosa 2022, Jeremias Escolha Fim do jogo. O competidor explicou que não quer ficar no Playa Sgamada porque quer voltar para a namorada Débora, com quem tem um relacionamento muito profundo. O argentino explicou: “Quero ir para casa. Preciso ver meu parceiro, não aguento mais. Tenho certeza de que todos tentaram me convencer, mas quero voltar”. O ex-pária já deixou claro que não aprecia o mundo dos reality shows: “Vim aqui pelo meu pai. Já fiz dois reality shows, é um mundo que não gosto”. palavras que Vladimir Luxo não conseguia: “Você sempre diz que não gosta dos reality shows de Jeremiah, mas nós só conhecemos você por isso.”

Finalizar O nono episódio da famosa série IslandCom a data da Páscoa. Na pendência da próxima data, marcada para segunda-feira, 25 de abril, dado que o episódio da próxima quinta-feira foi cancelado devido aos moderadores, há quatro candidatos que vão competir na TV: Ilona Staller, Nick, Marco Sines, Roger e Stefania. Estes últimos foram os protagonistas do episódio do Dia da Páscoa por uma confissão inédita. Aliás, a modelo contou que tem um filho de 11 anos. Uma revelação foi descoberta em lágrimas: Na verdade, a criança mora no Brasil e por problemas legais com a mãe, não pode falar sobre isso. Precisamente por isso, ninguém no estúdio sabia que ele era meu pai. Seu reconhecimento agitou o público no estúdio e na web: neste episódio ele definitivamente merece um 7,5.

Atitude StefaniaQue o protegeu das perguntas de Elari Blassie sobre seu filho e o apoiou em um momento de fragilidade. Cortina menos bonita e acusações com Guendalina: por isso, por ela 6,5 ​​no episódio nº 9 de Ilha Famosa.

desistirIlha Famosa 2022 no nono episódio foi Jeremias. O jovem poderia ter tido a chance de ficar no Playa Sgamada e disputar a vaga para voltar ao jogo com o pai e Clemente. No entanto, o irmão de Beilin não teve dúvidas: assim que chegou à ilha, confirmou que queria voltar para casa. Muito forte, aliás, a falta de sua namorada Débora. Apesar das tentativas de Elari de convencê-lo a ficar, com comentários no mesmo sentido de Nicholas e Vladimir, o concorrente se mostrou firme em suas ideias: o mundo dos reality shows, segundo ele, não é dele. Falta de coerência para uns, fragilidade para outros. O fato é que no episódio nove, o ex-náufrago agora consegue se emocionar: 7 no boletim.

Além disso Gwendolyn Ele foi o protagonista positivo do episódio. Ela sentiu a ausência do namorado Federico Berna e a equipe editorial organizou uma brincadeira para ela e depois uma surpresa. A mensagem do camarada é muito gentil e sua reação é muito gentil: para ela, que está cada vez mais se tornando o ídolo da Web, está em ordem 8. Linda cortina com o irmão de ouro Eduardo: Pelo amor de Guendalina, aliás, aceitou fazer a barba. A devido 7. Licia, sua líder de equipe, ficou impressionada com sua amizade com Ilona Staller: episódio 7.

