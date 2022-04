A experiência Erasmus Vet na Bulgária para a ITT “G. Malafarina “de Soverato

Em Vratsa (Bulgária), de 20 a 25 de março de 2022, foi realizada programação orientada a objetos em C++ para alunos e funcionários como parte do projeto Erasmus + Tecnologias de Informação Inovadoras da Escola Moderna de EFP.

ITT “G. Malafarina di Soverato, chefiada pelo Prof. Prof. Domenico Agazio Cervello, esteve presente com uma delegação de dois alunos, Veronica Vecchio e Salvatore Montebaoni, liderada pelo professor Claudio Cherubino e A. Vitoria Gregoras.

Depois de apresentar as várias delegações da Itália, Sérvia, Turquia, Portugal e Bulgária, as atividades educacionais e de planejamento foram apresentadas pelos especialistas em informática Petya Mironova e Marita Tsoleva no “N. Yunkov Vaptsarov High School em Vratsa. As oficinas subsequentes permitiram que as diferentes equipes participassem de uma competição internacional durante a qual aplicaram os princípios da programação guiada.

O trajeto é marcado por uma visita sugestiva às Grutas de Lydenica e à capital búlgara, cujo encanto alimenta a cidade com suas muitas igrejas, ruas pitorescas e museus que a tornam uma atração turística com fermento em sintonia com o charme do outro. As capitais da Europa Oriental.

Uma visita ao Museu da Ciência TechnoMagicLand também despertou grande entusiasmo, um lugar maravilhoso, interessante e surpreendente: 400 metros quadrados cheios de ilusões cativantes envoltas em uma atmosfera inusitada. Um lugar onde as ilusões encontram a invenção científica e as artes, onde a física e a ótica trabalham lado a lado com obras de arte místicas e quebra-cabeças clássicos.

A experiência educacional excepcional é enriquecida pelo entretenimento interativo: pintando com luz, criando sombras e momentos inesquecíveis em um mundo de cabeça para baixo.

Os meninos ampliaram seus conhecimentos sobre a cultura de outros países, aprimoraram suas habilidades técnicas e linguísticas, tudo graças ao professor titular. Domenico A. Cervello, que sempre foi um promotor da integração social e cultural e o empenho da coordenadora Erasmus, Savina Muniasi que implementa estes projetos com muita dedicação e profissionalismo

Foi uma experiência emocionante que motivou professores e alunos a se envolverem na aprendizagem ao longo da vida e interagirem com colegas e escolas de outros países. A partir dessa navegação, voltamos com uma maior consciência do que pode ser aprendido por meio de trocas culturais: habilidades, relacionamentos, insights linguísticos e emoções para trazer de volta à vida por meio de centenas de fotos capturadas para fixar momentos memoráveis. Experiências de vida que mudam a forma de pensar, a nível profissional, social, cultural e emocional e num sinal de construção de uma Europa mais unida.

Vitória Gregoras