Vestido rosa de Barbara D’Urso no La Pupa e Nerdy 19 de abril: preço e marca

Bárbara dorso Foi selecionado para esta edição do Bubba e Nerd Como condutor. negócios, como sempre Maravilhoso E este ano encontramos ao lado de Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. um dos habituais Curiosidade e o que você vai vestir Para um encontro esta noite. Vamos descobrir juntos.

Barbara Dorso em La Pupa e Nerdy

No episódio da última terça-feira, a apresentadora Barbara Dorso teve que lidar com um Fato desagradável. Na verdade, dois dos concorrentes foram surpreendidos pela criatividade descontentamento nos espectadores. depois de aceso Discussão Entre Paola Caruso e Milla Suarez, ele poderia ter puxado o primeiro tapa por segundo.

Na verdade, Suarez parece possuir isso causa Ele fala sobre o filho, declarando que Caruso o “usa” para fazer com que as pessoas falem sobre ele. Após essas alegações de que elereação com violência física. o padrão Foi instantâneo e encomendou a showgirl pacote do programa. Uma decisão apoiada pelo público italiano e pelos juízes presentes no estúdio.

Vamos descobrir se esta noite será comida novamente o tópico. Mas vamos lidar com um Curiosidade O que atrai milhões de espectadores fiéis a Bubba e Nerd. apontar o que você vai vestir Barbara Dorso no novo episódio.

O que Barbara Dorso usará no episódio desta noite, terça-feira, 19 de abril de 2022?

Bárbara Dorso Ela também é uma artista de TV italiana muito ativa social Ela costuma revelar alguns detalhes sobre o que vai usar em seus shows ao vivo.

No episódio da última terça-feira, A Calça Cinza brilhante largo nos pés. No topo ela escolheu Topo O decote era em forma de V e muito profundo em preto. Conjunto fechado com dois parte superior do peito Sempre preto. Um lindo e adorável cinto com monograma decora a aparência geral.

Mais uma vez escolha um terno assinado Madame Coco. Temos a certeza que nestas horas teremos a oportunidade de descobrir visualizações Em seu perfil do Instagram, mas achamos que ainda demora um pouco. Enquanto isso, teremos que resolver o que sabemos.

No episódio de 19 de abril, ela estava vestindo um terno rosa muito atraente que os usuários de mídia social imediatamente notaram e comentaram.