Índia: A indústria do casamento respira o ar da manhã

O ambiente é muito agradável na feira de casamento em um hotel cinco estrelas de Bombaim. Grupos de mulheres jovens e famílias inteiras caminhando pelas arquibancadas com vestidos de baile, joias e sapatos. É uma explosão de cores como nenhuma outra, muitos dos acessórios são embelezados com pedras, purpurina e bordados. Como sinal de idade, também são vendidos protetores bucais decorados com seda ou veludo.

Nunca participei de tal movimento. As pessoas enfrentaram tempos difíceis durante a pandemia. O designer de Delhib Siddharth (que usa um nome) que dirige a marca Sid n Vain com roupas de estilo étnico, diz que agora está ansioso para fazer algo divertido.

Shalini Talrega Você vai se casar em fevereiro e vai escolher entre duas peças de cor pombo ou amarelo. Mãe e tia têm opiniões e pedem conselhos sobre sabores aos amigos. No final será amarelo. O preço do ingresso é 1.800 coroas suecas, mas custará algumas centenas a mais para obter o top desenhado por um alfaiate.

– Vou usá-lo na festa depois do casamento. Já compramos o vestido de noiva. Shalini Talreja diz que o custo é bem mais alto e direciona os passos para um joalheiro.

Shalini Talriga escolhe vestidos de noiva com a mãe e tia. Foto: Beatrice Luneburg

O vestido, que custa o equivalente a SEK 1.800, será usado por Shalini Talrega no casamento. Foto: Beatrice Luneburg

Durante a pandemia Corona, a Índia, que tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, fechou a empresa em várias ocasiões. A economia foi duramente atingida, impulsionada principalmente pelo consumo interno e pelo investimento. A indústria do casamento, que é maior e mais importante na Índia em comparação com a maioria dos outros países, não é exceção, pois muitos casamentos foram cancelados e estão avançando.

ano normal O setor gerou mais de US $ 50 bilhões em receitas, mas o período desde março do ano passado significou uma queda prolongada para muitos designers, hotéis de salão de festas, empresas de catering, designers de interiores, estilistas, fotógrafos de casamento, floristas e artistas.

Quando a temporada de casamentos deste ano começou em novembro, as coisas pareciam melhores. As restrições foram amenizadas e 200 convidados agora são permitidos para festas ao ar livre e 100 festas internas em Bombaim. Não como de costume, porque o número de convidados é frequentemente na casa dos milhares, mas eles são bons o suficiente 2,5 milhões de casais optaram por se casar no mês passado. Antes que a temporada termine em março do próximo ano, espera-se que um total de 10-12 milhões de casais digam sim um ao outro.

Otimismo máximo Disponível em joalherias que esperam vendas recordes no início do casamento

Muitas famílias economizaram muito dinheiro durante a pandemia porque não foi possível viajar para o exterior ou comer em um restaurante ou loja. Kumar Jain, chefe da organização de cooperação joalheira do IBJA, disse ao jornal que agora estão comprando joias por dinheiro Hindustan Times.

Os designers da Siddharth aumentaram suas vendas online.



Foto: Beatrice Luneburg



Uma mudança durante a pandemia é que partes dos anúncios de casamento foram transferidas para a Internet durante a pandemia. Na Índia, os casamentos arranjados são mais comuns, com os pais desempenhando um papel importante na escolha do futuro cônjuge. Os astrólogos devem ser questionados sobre a data apropriada para o casamento. Quando as reuniões sociais eram impossíveis, os sites de matchmaking tiveram um grande aumento. As famílias do casal se reuniram em reuniões de zoom. Os casamentos também eram realizados digitalmente quando convidados não eram permitidos.

Designer Siddharth Ele está tendo dificuldade em prever se a escala digital crescerá mesmo após o fim da pandemia, mas também percebeu uma mudança no comportamento do cliente durante a pandemia.

– Começamos a postar mais roupas e mais informações online. Na verdade, acho que você deveria tentar se vestir adequadamente para a festa, mas ao mesmo tempo, a pandemia fez com que pessoas de outros países descobrissem minhas roupas. De repente, recebemos consultas de Israel e da Argentina. Ele diz que é muito divertido.

Na Índia, os casamentos são uma forma de as famílias tonificarem os glúteos. Depois que os filhos nascem, os pais começam a economizar dinheiro para o casamento, especialmente quando se trata de filhas. Pesquisas mostram que um quinto de todos os bens da família são usados ​​para casamento infantil. Não é incomum que as famílias se endividem para atender às expectativas. Assim como a pólvora não salva, as famílias são julgadas por parentes e amigos com base em sua hospitalidade. Um casamento pode durar de quatro a cinco dias, embora eventos que terminam no mesmo dia estejam se tornando mais comuns.



foto 1 de 2

Somente no último mês, 2,5 milhões de casais se casaram na Índia. Foto: Beatrice Luneburg

foto 2 de 2

Joalheiros na Índia esperam vendas recordes quando a cerimônia de casamento começar. Foto: Beatrice Luneburg

Alguns anos atrás O designer indiano Tarun Tahiliani visitou Estocolmo, na Suécia, para aconselhar empresas suecas que desejam estabelecer uma presença na Índia. Sua mensagem foi que, independentemente do setor, é preciso entender a importância dos casamentos para dominar o mercado indiano em geral.

Para as famílias indianas, duas coisas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Criar filhos e seu casamento. Ele disse ao DN que muito dinheiro está sendo investido em casamentos e que o mercado é virtualmente ilimitado em roupas e presentes para toda a família.

Empresa de consultoria KPMG alcançou Em termos práticos, o que significa “muito dinheiro” em um país onde a distância entre ricos e pobres é muito grande. Em famílias de baixa renda, isso equivale a 10.000 a 20.000 coroas. A classe média gasta várias centenas de milhares de coroas e casamentos dentro da elite rica da Índia, com uma população de um milhão ou mais. É comum aqui que noivos e convidados viajem ao exterior para uma grande festa. Antes da pandemia e antes da interrupção parcial dos voos internacionais, Portugal e Itália eram destinos populares.

famoso e bem sucedido Eles tentam superar um ao outro no casamento, mas alguns anos atrás, o empresário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia, elevou a fasquia a níveis inatingíveis quando se casou com sua única filha Isha. Os convidados do casamento, incluindo os políticos americanos Hillary Clinton e John Kerry, viajaram entre as festas no Lago Como, na Itália, um palácio fictício em Udaipur, no Rajastão e em Bombaim, onde o próprio casamento aconteceu.

Diz-se que o preço chegou perto de um bilhão de coroas, mas incluía o entretenimento de Beyoncé. A mídia indiana calculou que o casamento é o mais generoso do mundo desde que o príncipe britânico Charles se casou com Diana, há 40 anos.

algo para se preocupar A indústria do casamento é tão grande que pequenos eventos durante a pandemia estão em espera. Na mídia, os recém-casados ​​afirmam que são felizes em um casamento pequeno e grande, que muitas vezes visa atender às expectativas dos pais e parentes.

A pandemia de coronavírus expandiu a indústria do casamento com um novo grupo profissional. A equipe de atendimento coroa os convidados antes que eles possam entrar na festa.

Os casamentos nos Estados Unidos geram a maior parte das vendas. A indústria do casamento na Índia é a segunda maior do mundo, depois dos Estados Unidos. Em um ano normal, as vendas ultrapassaram US $ 50 bilhões. Antes da pandemia, 12 milhões de casais se casaram durante a temporada de casamentos que ocorre nos meses de inverno. Cerca de nove em cada dez casamentos na Índia são arranjados. Nos Estados Unidos, a indústria do casamento teve vendas de cerca de US $ 70 bilhões em 2018, mas durante a pandemia O declínio foi acentuado. No ano passado, 1,3 milhão de casais se casaram, em comparação com mais de dois milhões antes da pandemia. Em segundo lugar Tempos de nova iorque Espera-se que 2022 seja um ano recorde se a propagação da infecção não se espalhar rapidamente novamente.

