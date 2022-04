“Fui molestado e estuprado, pois minha mãe me encontrou no meio da rua” – Libero Quotidiano

Francesco Friedla 04 de abril de 2022

Toda mãe Bianca Balti para muito certo Deixam todos sem palavras. “Quando menina eu sofri assédio e violência”diz a mulher, apresentadora do programa que apresentou Silvia Tovanen em Canale5. A modelo, antes deste momento, nunca havia revelado essa história passada. “Quando eu tinha quatorze anos, fui na minha primeira festa, bebi lá, e lembro que me fizeram beber uma garrafa de limoncello, e aí minha mãe me encontrou na rua em confusão. Só depois de muitos anos, graças ao tratamento, me lembrei de algumas lembranças e percebi que naquela ocasião um menino me molestou, Você me tocou sem meu consentimentodiz novamente.

Bianca Balti conta que sofreu violência do ex-namorado: “Ele era o garoto com quem eu estava namorando, eu o amava, era apenas a nossa primeira noite e eu não queria perder o beijo. Mesmo nessas circunstâncias, demorei um tempo para entender que fui estuprada e que, apesar de ser um menino que eu queria beijar, ele não teve permissão para superar minha recusa.”









A história pode ter sido invertida ao longo dos anos. Uma história que carrega muito peso e é uma verdadeira ferida. Bianca, então, uma muito certo Ele fala sobre suas histórias passadas: Casar com um cristão Em 2010 e depois com Mateus Em 2017: “Ao longo dos anos aprendi muitas coisas, mas o melhor que aprendi foi que queria tanto ter um relacionamento dos sonhos que não apreciava bem as pessoas ao meu lado, tinha que conhecê-las melhor , pense mais.. “Ela me viu Minha filha mais velha fala tão mal do pai, é tão errado, mas eu não percebi quando fiz isso”, conclui.