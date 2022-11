«O inferno dos Amigos, entre 55 habitações diárias e o alcoolismo» – Corriere.it

A partir de Renato Franco

O ator fala por si na biografia “Friends, Lovers and the Terrible Thing”.

Seu pai desertou quando ele era jovem, a chegada das mulheres em Hollywood (incluindo Julia Roberts, elas saíram porque eu estava “com muito medo de deixar ir”), o lado sombrio do sucesso com traumas e vícios (álcool e drogas), 14 tentativas de reabilitação, o mesmo número de cirurgias de cólon, durante o qual ele tomou 55 comprimidos de Vicodin diariamente. Aos quarenta e nove anos, ele estava à beira da morte … Matthew Perry (53 anos ainda vivo hoje), popularidade mundial graças ao papel de Chandler em amigos, uma das séries de TV mais assistidas do mundo, contou como sua vida era realmente um inferno, sempre no limite. Porque por trás do brilho das luzes de Hollywood muitas vezes permanecem longas sombras de (des)pressão que muitos não conseguem suportar.

Matthew Perry nu Amigos, amantes e a coisa terrível



, a biografia em que é contada sem cortes (o livro também foi lançado na Itália, em 8 de novembro com La nave di Teseo). «Estou milagrosamente vivo – disse numa entrevista Pessoas -. Eu queria compartilhar minha história quando tivesse certeza de que havia deixado meu lado sombrio para trás, longe dos males do alcoolismo e do vício.” O ator ficou em coma por duas semanas e depois mais cinco meses no hospital: quando foi levado ao hospital, os médicos disseram à família que ele tinha apenas 2% de esperança de sobrevivência. “Eles me amarraram a um respirador para você. Chama-se Ave Maria porque ninguém está vivo. Naquela noite, cinco pessoas foram amarradas naquele carro: Quatro morreram e eu estou vivo: Por quê? Por que eu?”. READ Adiantamentos e Convidados 30 e 31 de outubro de 2021

O ator também revelou quando começou

amigos

Aos 24 anos, seu vício em álcool estava em sua infância. “De alguma forma consegui – disse – mas aos 34 anos estava mesmo em apuros. Não sabia como parar.” É de natureza semelhante aos pinguins: quando um deles está doente ou ferido, ele é cercado e apoiado por outros; Eles giram para que este pinguim possa andar sozinho. Isso é um pouco do que o elenco fez por mim.” As 14 cirurgias no estômago são um aviso em forma de cicatrizes: “Os cortes nos lembram muito de ficar sóbrios”.