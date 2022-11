Minha mãe está no hospital por sua causa.

Elenoire Ferruzzi limpo de casa Grande Irmão VIP Voltou ao cotidiano. O ex-concorrente foi punido com desclassificação por votação a distância com flash por cuspir gesto e frases de controle Nikita Bellison, mas não parece estar lá. Em um post publicado em Instagram, Illinois denunciou receber ameaças e insultos, a ponto de sua mãe ser levada ao hospital. O mesmo cenário foi organizado para eliminar Giovanni Chiacci e Ginevra Lamborghini.









Ao final da aventura no GFVip, que terminou mais cedo para Eleanor do que ela esperava, Ferozi diz estar sobrecarregada por ameaças e insultos que não mantiveram sua família e principalmente sua mãe. “Desde que saí – escreve mais tarde – começaram as ameaças de morte, intimidações e insultos, também dirigidos à minha família, e sobretudo à minha mãe, que, graças a vocês, acabou no hospital. Você é o espelho da Itália que condena o bullying, mas fica pior depois disso, então qual é a diferença? “

















Alfonso Signorini e o produtor decidiram excluir a cantora transgênero Elaine Firuzi, que foi expulsa de casa sem muitos elogios por se manchar com atitudes e frases pouco frequentes em relação a Nikita. Primeiro, Firuzi disse que Nikita Belizon havia introduzido o mau-olhado na casa. O episódio que a levou a dizer algo assim foi quando Danielle Dal Moreau foi queimada com água fervente e ela o avisava: “Coloque-o debaixo de água fria porque vai queimar você”. água fervente. É o mau-olhado, amor. Este está aí”. Infeliz, o artista recorreu a Gael de Donna sobre o crime que havia acontecido com Danielle, dizendo-lhe “Amor, está queimado, porque é uma porta ruim”.









Loredana Bertè não ficou impotente para perguntar, tendo sua irmã Mia Martini como alguém em um episódio semelhante. Durante anos, de fato, muitas pessoas no mundo do entretenimento se referiram a Mia Martini como alguém que traz azar. Por isso, Berti criticou o concorrente e escreveu no Instagram: “Em 2022, ver pessoas acusando outras de ‘má sorte’ ainda é inaceitável de todos os pontos de vista. Obrigado a Alfonso Signorini por se posicionar forte e indicar essa pessoa, e a o público para sua eliminação. Essas atitudes são inaceitáveis, palavras são armas, podem ferir e podem matar. Vamos aprender a usá-las com base nisso.”















