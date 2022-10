Ouvir TV | Quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Final Emma Tatarani 24,1% (4,36 milhões), GF Vip 19,5% (2,54 milhões). Desastre do fundo Rai2 (1,8%). Novo Parlamento: TG1 não quebra (17,5%), Pom Tagada (6,7%)

Ontem à noite, quinta-feira, 13 de outubro de 2022, final da segunda temporada de Emma Tatarani – Procuradora-Geral Adjunta Atingiu 4.366.000 espectadores, ou 24,1%. On Canale 5 – 21.48 a 1.21 – Episódio 8 de Big Brother VIP 7 Recebeu 2.541.000 espectadores na frente do vídeo com uma taxa de 19,5% (9 minutos à noite: 1.083.000 – 29,2%, 6 minutos ao vivo: 544.000 – 17,1%). O Documentário Rai2 Unabomber Afectou 685.000 espectadores, o equivalente a uma quota de 3,7%. na Itália 1 loiro atômico Recebeu 873.000 espectadores (4,7%). Na Rai3 – de 22.11 a 23.59 – convicção íntima Ele coletou 281.000 espectadores na frente do vídeo, o que equivale a 1,7%. em Rete4 rosto e costas O número de espectadores atingiu 958.000 espectadores com uma quota de 6,6%. em La7 Campanha de limpeza E 874 mil espectadores pontuaram com uma participação de 5,9%. na TV8 Jogo da Liga da Conferência Lácio Sturm Graz 802.000 espectadores pontuaram 3,9%. em nove Apenas Diversão – Show de Comédia Ganhou 461.000 espectadores, ou 2,4%. nos 20 Incrível Hulk 336.000 espectadores pontuam 1,7%. no Rai4 Alita – Anjo de Batalha Ele ganhou 234.000 espectadores com 1,2%. Sobre Íris Difícil Morrer Difícil 466.000 espectadores, 2,4%. em La5 O amor não sai de férias Atinge 374 mil espectadores com uma taxa de 2,2%. no céu Uno fator X Obteve 421.000 espectadores em 2,2% (512.000 espectadores cumulativos).

Ouça a TV Acesso Prime Time

Em 2,5 milhões, entre Rai3 e Sky, para o vôlei feminino.

em Rai1 O habitual desconhecido 4.409.000 espectadores se reuniram em 20,3%. no canal 5 notícias de striptease Tem uma média de 3.646.000 espectadores com 16,8% de participação. em Rai2 Posto TG2 Conquistou 797 mil espectadores com uma taxa de 3,6%. Sobre a Itália 1 NCIS Nova Orleans Ele registrou 1.120.000 espectadores com uma classificação de 5,2%. Na Rai3 – de 20 a 22.01 – la Itália e Brasil semifinais da Copa do Mundo de Voleibol Feminino Atrai 2.201.000 espectadores (10,4%). em Rete4 Itália esta noite Arrecadou 1.150.000 ouvintes (5,5%) na primeira parte e 912.000 espectadores (4,2%) na segunda parte. em La7 oito e meia 1.853.000 espectadores (8,5%) participaram. na TV8 Liga Europeia Ele ganhou 259.000 espectadores com 1,2%. em nove Não esqueça as palavras 548.000 espectadores ganharam 2,6%. Na Sky Sport Arena Itália e Brasil semifinais da Copa do Mundo de Voleibol Feminino Afectou 306.000 espectadores em 1,5%.

começo da noite

Conticini na reinicialização no Nove oferece uma participação maior do que o inédito Conticini no Rai2.

em Rai1 Interação em cadeia – Compreensão ganha-ganha Teve uma audiência média de 3.108.000 espectadores (23,1%) enquanto reação em cadeia Reuniu 4.332.000 espectadores (26%). no canal 5 Queda livre – comece o desafio 2.032.000 espectadores (16,3%) enquanto queda livre Afectou 2.818.000 espectadores (17,5%). Na Rai2 – de 18.18 a 19.01 – Parlamento de opinião privada Pontuações de 374.000 espectadores e 3,2%. próximo NCIS Reuniu 427.000 espectadores (2,7%) enquanto 1 pacote por dia Reuniu 355.000 espectadores (1,8%). Sobre a Itália 1 Abrir revista de estúdio 412.000 espectadores se reuniram em 2,8%. NCIS Ele ganhou 736.000 espectadores (4%). Sobre as notícias da Rai3 TGR Eles reuniram 2.536.000 espectadores com uma classificação de 14,5%. em Rete4 tempestade de amor Coletou 762.000 indivíduos para ouvir (3,8%). Em La7 – das 16h59 às 19h55 – Diário Político TGLA7 Reuniu 674.000 espectadores (quota de 5,6%). na TV8 chefe celebridade 381.000 espectadores se reuniram em 2,1%. Sol Nov – das 19h24 às 20h14 – dinheiro ou desperdício 342.000 espectadores pontuaram 1,9%.

manhã do dia

1 quadrinhos na Itália crescem: Little Flow Island em 4,6%, Anna ruiva em 4,5%.

em Rai1 Revisão de Imprensa TgUnoMattina Reuniu 278.000 espectadores com uma taxa de 11,8%. TgUnoMattinaGenericName Reuniu 715.000 espectadores, com uma taxa de 15,6%. lado de dentro TG1 Dos 8 reportados, 1.072.000 espectadores representaram 20,9%. Uma manhã Ele dá bom dia para 811.000 espectadores com uma taxa de 18,6%. em Canale5 TG5 manhã 1.240.000 espectadores relataram 24,3%. Para acompanhar um compromisso Cinco notícias da manhã Recebeu 896 mil espectadores com uma taxa de 19,8% na primeira parte e 944 mil espectadores com uma taxa de 21,7% na segunda parte. em Rai 2 Rádio 2 Clube Social Conquistou 208 mil espectadores com uma taxa de 4,6%. Em Italia 1 sobre animação: Pequena Ilha Flo Sinais 163.000 espectadores (4,6%), um por todos e todos por um 163.000 (3,6%), Ana ruiva 228000 (4,5%). Chicago Med Atraiu uma audiência de 150.000 espectadores (3,1%) no primeiro episódio e 160.000 espectadores (3,9%) no segundo episódio. CSI: Nova York Ele ganhou 165.000 espectadores com uma taxa de 3,4%. em Rai3 bom dia italia 435.000 espectadores 12,1% enquanto TGR Bom dia área 564.000 espectadores relataram 12,1%. agora Convence 309.000 espectadores com uma participação de 6,7% (apresentação: 326.000 – 6,4%; Agorà Extra: 215.000 – 5%). show de laser O número de espectadores é de 202 mil, ou 4,3%. Na rede 4 Rizzoli e cenoura Registra uma média de 148.000 espectadores (3,3%). em La7 o todo 127 mil espectadores alcançaram 3,6% no noticiário e 185 mil espectadores com 3,9% no debate. próximo pausa para café Foi relatado por 232.000 espectadores, o equivalente a 5,3%.

meio-dia

Record I Fatti Vostri (enquanto havia TG na Rai1).

Na Rai1 – das 9h45 às 13h43 – TG1 – O Novo Parlamento Ele reuniu 1.307.000 espectadores com uma classificação de 17,5%. no canal 5 fórum Atinge 1.503.000 espectadores com 20% de desconto. em Rai2 seus fatos Reúne 546.000 espectadores (8,9%) na primeira parte e 1.146.000 espectadores (11,8%) na segunda parte. na Itália 1 CSI: Nova York Ele ganhou 215.000 espectadores com uma classificação de 3,2%. Após a abertura do estúdio, Grande Irmão VIP Conquistou 601 mil espectadores com uma taxa de 5,1%. Conjunto de mídia de esportes Ele ganhou 768.000 espectadores com uma pontuação de 5,9%. em Rai3 elixir 262 mil espectadores reunidos em 4,6%. Seguir TG3 de 12 Ganhou 675.000 espectadores (8,4%). Quantas histórias? Reuniu 559.000 espectadores (4,8%). passado e presente Afectou 505.000 espectadores a uma taxa de 3,9%. em Rete4 monge 128 mil espectadores ficaram satisfeitos com 2,3%. Após a notícia, responda de o segredo Ele reuniu 173.000 espectadores em 1,7%. Ela escreveu o assassinato Eu tenho 695.000 (5,6%). em La7 o ar que puxa Afeta 376.000 espectadores com 6,5% de participação na primeira parte e 561.000 espectadores com 5,2% de participação na segunda parte chamada “O Dia”.

tarde

O paraíso das mulheres ultrapassou um milhão e nove (21,5%).

Na Rai1 – das 14h33 às 16h05 – Hoje é outro dia Ganhou 1.623.000 espectadores (15,7%). paraíso das mulheres O número de espectadores chegou a 1.917.000, ou 21,5%. Após TG1 (1.588.000 – 18,1%), viva a Vida 1.986.000 espectadores ganharam 20% (apresentação: 1.554.000 – 18%). em Canale5 lindo Agradou 2.425.000 espectadores em 18,8%. vida Ele convenceu 2.085.000 espectadores com uma participação de 17,3%. próximo homem e mulher Ele ganhou 2.463.000 espectadores com uma pontuação de 23,9% (Final: 1.840.000 – 20,2%). Fita diária de amigos 1.685.000 espectadores ganharam 19%. dia Grande Irmão VIP 7 graus 1.582.000 espectadores 17,8%. Amanhã outro Teve uma audiência média de 1.214.000 espectadores, o que equivale a 14% de share. Cinco da tarde 1.554.000 espectadores acompanhados por 15,7% (visualização: 1.267.000 – 14,6%, cumprimentos: 1.609.000 – 14,2%). em Rai2 Após TG2 Medicamento 33 (576.000 – 4,5%) de 14,14 14h Conquistou 668 mil espectadores com uma taxa de 5,8%. que bonito O número de espectadores é de 311.000 espectadores (3,4%). Na Itália1 o encontro com Os Simpsons Arrecadou 584 mil espectadores (4,7%) no primeiro episódio, 599 mil espectadores (5,2%) no segundo episódio e 446 mil espectadores (4,1%) no terceiro. NCIS Los Angeles Ele afetou 326.000 espectadores com 3,5% no primeiro episódio e 275.000 espectadores com 3,1% no segundo episódio. Mentalista O número de espectadores é de 313.000 espectadores (3,3%). Na Rai3 um encontro com novidades TGR Foi seguido por 1.715.000 espectadores, com 13,6% de vantagem. Parlamento de opinião privada Participaram 399.000 espectadores, o equivalente a 4,2%. Espere… Jiu 614.000 espectadores ganharam 7%. geo 1.052.000 espectadores registraram 10,4%. em Rete4 Escritório do fórum Foi seguido por 663 mil espectadores com uma taxa de 5,8%. Diário do dia TG4 Afectou 413.000 espectadores em 4,5%. Em La7 precedido por uma apresentação (580.000 – 4,9%), Tagada Afectou 655.000 espectadores em 6,7% (concentração de 16 minutos: 633.000 – 7,1%). na TV8 o filme nossas páginas de amor Reuniu 204.000 espectadores com uma taxa de 2,3%.

segunda noite

Cattelan em 3,7% (convidados associados de Milly Carlucci, filhos de pais e pessoas com síndrome de Down).

em Rai1 De porta em porta Foi seguido por 968.000 espectadores com uma participação de 13,5%. no canal 5 TG5 noite Teve uma média de 420.000 espectadores, o que equivale a 15,4%. No Rai2 após uma apresentação de 8 minutos (379.000 – 2,8%), Hoje à noite tem Catelan no Rai2 351.000 espectadores pontuaram 3,7% (ainda 5 minutos no Rai2: 250.000 – 3,6%). Em Rai 3 o Linha Noturna Tg3 212.000 espectadores pontuam em 2,9%. Sobre a Itália 1 A ilha 294 mil espectadores (4,8%). O filme Rete 4 queda dos deuses Foi escolhido por 133.000 espectadores com 3,7% de participação.

Noticiários

TG1

13h46 2.793.000 (22,1%) transmitidos até 14h29

20,00 4.724.000 (23,7%)

TG2

13h00 1.730.000 (14%) no ar até 13h39

20h30 1.327.000 (6,3%)

TG3

14h25 1.517.000 (12,8%)

19,00 2.073.000 (13,7%)

TG5

13h00 2.744.000 (22,3%)

20,00 3.794.000 (18,8%)

estúdio aberto

12h25 1.140.000 (11,1%)

18,30 523000 (4,4%)

TG4

12,00 229.000 (3%)

18,55 horas 717000 (4,6%)

TGLA7

13h30 613.000 (4,8%) transmissão até às 14h24

20:00 1.212.000 (6%)

Dados do Auditel por domínios (% de participação)

RAI 1 19.73.0 16,99 19,31 17,51 18,66 23,42 20,74 20,7

RAI 2 4,55 3,28 5,43 9,42 3,46 2,5 3,86 3,73

RAI 3 7,51 9,01 5,33 7,78 6,58 11,56 9,3 1,91

RAI SPEC 5,76 5,86 7,84 5,61 6,97 6,13 4,63 4,3

RAI 37,55 35,13 37,92 40,31 35,67 43,62 38,53 30,65

Canal 5 18,54 20,32 19,98 19,78 19,45 17,22 16,16 21,14,5

Itália 1 4,44 3,78 3,43 5,94 3,42 3,67 4,82 4,66

Rede 4 4,51 1,23 2,5 4,64 4,1 3,81 5,32 6,35

ESPECIFICAÇÕES MED 10,42 12,87 11,05 8,22 10,79 8,4 10,44 11,97,22

MEDIASET 37,9 38,21 36,96 38,59 37,76 33,1 36,75 44,12

LA7 + LA7D 6,08 3,93 6,16 5,18 7,38 5,79 6,9 6,27

Satélite 13,28 14,01 12,79 10,57 14,33 13,18 13,05 14,39

Terra 5,18 8,72 6,17 5,35 4,87 4,32 4,77 4,57

Outras redes 18,46 22,72 18,96 15,91 19,19 17,5 17,82 18.96.21

