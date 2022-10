Contagem regressiva para Le Roots of Wine

Está tudo pronto para 2022 raízes de vinho, Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (O primeiro município cooperativo a receber o título na Itália e membro das Cidades do Vinho.)

A partir de De 7 a 9 de outubro O evento, que regressa depois de duas edições terem sido canceladas devido à emergência sanitária, vai oferecer uma programação rica, com uma excelente feira de viticultura, eventos familiares e culturais, a Arena dos Sabores, feira de artesanato, conferências e ideias de emprego, animação, desporto e degustações para todos. E nos nomes mais famosos do mundo da gastronomia e vinhos locais como Gianola nonino Sra. Grappa padeiro Fabrice Nunes E a Roberto cipreste. Além disso, um novo desenho animado sobre a cadeia de suprimentos de videiras e videiras estrelado por Little Raisins, o nome escolhido pelos filhos dos Sangiorgeni.

“Rauscedo – Prefeito de San Giorgio della Richinvelda anunciou Michelle leão – é a capital mundial dos viveiros de uva, já que 40% das vinhas crescem globalmente aqui: nos tempos de Le Radici del Vino seria ainda mais, juntamente com o nosso município onde está localizada toda a cadeia de abastecimento da vinha, desde estacas para engarrafar. Estamos muito satisfeitos por estar de volta após a fase aguda da pandemia: será um grande começo, para mais uma vez reforçarmos tudo para distinguir o nosso vinho e celebrar a melhor oferta gastronómica e vitivinícola da região.”

O evento é organizado pelo município de San Giorgio della Reichenvelda com a associação Le Radici del Vino e o apoio da Região Autônoma Friuli Venezia Giulia com Io sono Fvg-Promoturismo Fvg. Parceira do evento Friulovest Banca, Vivai Cooperativi Rauscedo, Cantina Rauscedo, Circolo Agrario Friulano, Vitis Rauscedo, Dea barbatelle, I Magredi, Vini San Giorgio, Grupo Bisaro, Rauscedo Consumer Cooperativi Rauscedo, Marchi e Volpe Viveiros Marchi e Volpe’ Virea. A Cooperativa Pordenone, Onaf e Pordenone Vieri colaboram. Este evento faz parte do programa nacional de Duino Oricina – cidade vinícola italiana Divin Napricinna 2022.

Números e Notícias – Confira os números dos eventos do Le Radici del Vino, serão 37 eventos programados. Na Arena del Gusto será possível provar cerca de trinta especialidades típicas, enquanto a loja de vinhos oferecerá 100 vinhos das principais regiões vitivinícolas da Itália e do mundo (notícias do Líbano, EUA, Armênia, Portugal e Eslovênia) e um foco especial com o festival Ribolla Gialla (25 Vinícolas em competição, vencedores anunciados durante a abertura em 7 de outubro. Vineyard Excellence in Agriculture poderá contar com mais de 50 expositores com muitas inovações para os agricultores ajudarem o seu trabalho na vinha, com a novidade da crescente presença de expositores internacionais: de facto, a Alemanha junta-se a Espanha, Noruega e França com muitos expositores italianos .

O desenho animado “A Raisin’s Journey – A Life Saved” é um momento educativo que envolverá crianças e famílias conectando a história às salas da galeria em recortes da vida adulta. Além disso, foi apresentado o volume, publicado pelo município de San Giorgio della Richenfelda, “Da cultura da água à cooperação no município de San Giorgio della Richenvelda”, de Luigi Luchini, para contar a história do território e da comunidade.

Reuniões e conferências técnicas – serão muitas as marcações reservadas a profissionais do sector vitivinícola e da agricultura em geral. No dia 7 de outubro, às 16h, no Teatro Dom Bosco, Generosidade Saúde: Da Mente das Raízes à Gestão de Riscos. Conferência organizada pela Condivesa; 16h30 Green meeting space Inovação agrícola e agricultura de precisão na vinha. Regulamentado pela Federação Agrícola Friulana; 17 Espaço Pink Meeting O futuro da viticultura sob o novo regulamento europeu de fertilizantes: soluções tecnológicas inovadoras para garantir qualidade e sustentabilidade usando bioestimulantes. Patrocinado por Olá Natureza. Sábado 8 de outubro às 10 no Teatro Dom Bosco Conferência hoje e amanhã entre mudança climática, energia e agricultura. Patrocinado pela Confcooperative Pordenone e o município de San Giorgio della Richenfelda. Falará Carlo Piccinini, Presidente Nacional da Federação Cooperativa FedAgriPesca; Andrea Cicogna da Agência Regional de Proteção Ambiental – ARPA FVG – Observatório Meteorológico Regional; Stefano Vaccari é Diretor Geral do Conselho CREA de Pesquisa em Agricultura e Análise Econômica Agrícola. A coletiva de imprensa será moderada por Armando Mocchino, locutor da emissora regional Ray Vita nos campos; 10.30 Spazio Incontri rosa Reunião técnica ATLAS: Máquinas de gerenciamento de subleitos. Patrocinado por Danielle Campanier; 11 Green Meeting Space Revolution e Encontro Técnico Nutex Beta: Inovação para o Manejo de Plantas Daninhas e Fertilidade Vital para Videiras. Editado pelo SIPCAM; 15.00 Green meeting space Gestão de stresses bióticos e abióticos na vinha: Contribuição dos estímulos bióticos. Palestrante Professor Silvio Tondo Universidade de Pádua. por Coccitec srl; 15 Espaço Pink Meeting Agricultura 4.0: Monitorização de capilares na vinha. por Syde srl, Engenheiro Superintendente Daniel Montagni; 16 O Teatro Don Bosco desenvolve uma delicada videira de cochonilha em Friuli Venezia Giulia. Um problema em rápida expansão. Patrocinado pelo Clube Agrícola Friuliano. Domingo 9 de outubro 10h Espaço Green Meeting Tecnologia Multicote para atingir o objetivo de qualidade e sustentabilidade na vinha. Editado por Haifa Italia srl.

Feira Agrícola – Le Radici del Vino 2022 começará oficialmente às 16h de sexta-feira, 7 de outubro, enquanto às 18h na presença das autoridades haverá o corte da fita para a sétima edição da exposição agrícola de excelência em viticultura, que será realizada com mais de 50 expositores que apresentarão as últimas novidades na área de máquinas e produtos agrícolas, de pulverizadores a vindimadores, de tratores a cortadores, para citar alguns, sem esquecer as últimas fronteiras tecnológicas, como o uso de drones para monitorar os vinhedos. A Mostra Agrícola de Excelência em Viticultura, que se estenderá até a Piazza delle Cooperativa, está aberta nos seguintes horários: sexta-feira, 7 de outubro, das 16h às 21h, sábado 8 e domingo 9, das 9h às 9h.

O VINHO DE VOLTA ÀS RAÍZES Garrafas de todo o mundo para o projeto “O Vinho Volta às Raízes”. Aliás, na garrafeira do evento, o público poderá provar cerca de 100 castas de todos os vinhos, desde os brancos aos tintos, passando pelos espumantes aos vinhos doces e os obtidos de colheita tardia. Os rótulos vêm de diferentes regiões italianas e de países estrangeiros: todos são provenientes de vinhedos feitos de uvas nascidas de estacas enraizadas dos principais viveiros de Rauscedo.

RIBOLLA GIALLA E ENOTECA FESTIVAL – A Ribolla Gialla Spumante é um produto de valor absoluto e Le Radici del Vino tem como objetivo promover os melhores produtos da nossa região através do concurso “Ribolla Gialla Festival”. Vinte e cinco vinícolas aderiram à iniciativa este ano e os vinhos da competição são exibidos para degustações em locais designados. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de abertura em 7 de outubro.

Oficinas de Degustação – As oficinas de degustação são sessões extraordinárias de degustação dirigidas por Le Radici del Vino com a Onav (Organização Nacional de Provadores de Vinho) no Salão de Assembléias também em Rauscedo. Três workshops, distribuídos por dias diferentes, para abordar o vinho sob o olhar de um especialista. Com uma seleção de degustações, você pode mergulhar em um dos muitos capítulos da enorme biblioteca de vinhos que este ano contém mais de 100 marcas diferentes. Primeira consulta na sexta-feira, 7 de outubro, às 20h30, na Sala de Degustação ONAV “Trento Doc, Mountain Bubbles” Degustação: Aulas avançadas conduzidas pelo estudioso de bebidas Stefano Trinco. Sábado, 8 de outubro, às 10h30, na sala de provas da ONAV Degustação “Produtibilidade de espumantes de castas resistentes”. Curadoria de Eugenio Sartori e Cooperativa Massimo de Candido Vivi Rosedo. Domingo 9 de outubro na sala de degustação ONAV Malvasia Istriana, uma aula avançada com caráter e elegância liderada por Andrea Valantegue.

Outros encontros deliciosos – outras datas de degustação também estão agendadas. Sábado, 8 de outubro 16h30 Espaço de encontro verde Vamos contar uma história: uma coleção de histórias de vida e um bom vinho. Com Roberto Cipresso: Autor e Enólogo. Curadoria de Friulovest Giovani Soci. Conheça com degustação. Também no sábado, 8 de outubro, às 18h, no Pink Meeting Space “Beker, wine and food” com Fabrizio Nonis “Il Beker” em conversa com Daniele Zongaro. Domingo 9 de outubro no Spazio Incontri Verde La Signora della Grappa com Gianola Nonino em conversa com Mauro Rosato.

ARENA DEL GUSTO – Le Radici del Vino também será uma oportunidade para provar pratos tradicionais friulanos. Na sexta-feira 7 de outubro à noite, sábado 8 e domingo 9 de outubro para almoço e jantar será possível degustar trinta tipos diferentes de iguarias no menu nos diferentes espaços preparados. Os pratos são servidos em pratos e talheres reutilizáveis ​​para melhorar os pratos e reduzir a produção de resíduos.

PIAZZA DEI SAPORI E ARTIGIANI – A imersão nos sabores da tradição com um passeio entre os produtores é uma das experiências mais importantes do Le Radici del Vino. Na tarde de sábado 8 de outubro e durante todo o domingo 9, será possível provar charcutaria, queijos, farinhas, compotas, mel, doces e outros produtos locais nos vários locais. Depois o grande protagonista da festa: o vinho. A Piazza dei Sapori, no domingo, 9 de outubro, entrelaça suas ruas com a feira de artesanato: gravadores, pintores, escultores e amadores se apresentam com sua arte entre os espaços de um momento pensado para a família.

Medição da família – propostas interessantes para crianças e famílias. Sábado 8 de outubro às 17h na área infantil Histórias folclóricas com Federica Guerra e oficina infantil de escultura em arame com Mauro Fornasier da Ortoteatro. Domingo 9 de outubro às 10h30 Na área infantil ao ar livre Contadores de histórias e espetáculo de marionetas “Como nasceu Arlechino?”. Com curadoria de Fabio Scaramucci do Ortoteatro. Sempre às 16h na área infantil ao ar livre “Spayata”, espetáculo circense com Gioia Santini. Às 18h, o espetáculo de marionetes na área infantil ao ar livre “Casa Assombrada” com a companhia de Paolo Papparotto. E as crianças que podem brincar com uvas, participar de oficinas criativas e se divertir, e na sala designada você pode assistir ao desenho animado “A Jornada das Passas – Vinha Salva”.

A natureza do teatro musical – Radici del Vino é também cultura, música e entretenimento Sexta-feira, 7 de outubro, às 18h30, na Arena del Gusto Aperitivo Swing com Scaleno Trio. Sábado, 8 de outubro, às 18h30, na Arena del Gusto Aperitif Concert com Night and Swing Quartet. Finalmente, domingo, 9 de outubro, às 19h, na Arena del Gusto Aperitif com Bossa Luca. Também no domingo, 9 de outubro, às 10h30, no Spazio Incontri Rosa La Fauna dei Magredi. pela Associação Astor. Ao mesmo tempo, às 10h30, o palco em Magredi del Meduna “Histórias do Rio. Um rio de histórias.” por Arti & Mestieri.

Entrevista com o autor – Domingo, 9 de outubro, às 11h, no espaço verde do encontro Apresentação do livro Da cultura da água à cooperação no município de San Giorgio della Reichenvelda Mario Salvaggio conversa com Luigi Luchini.

AS RAÍZES DO VINHO EM MOVIMENTO – Consulta Domingo 9 de Outubro a 8 de Março 6 inscrições do The Roots of Wine, com saída gratuita das 8h30 às 9h30. A caminhada inclui três caminhos diferentes entre vinhas e caves com uma extensão de 7, 12 e 18 quilómetros. Para os amantes da natureza, uma excursão pela natureza é organizada em Magredi com Mauro Caldana às 10h30. Partida da área do Infopoint. O tempo de caminhada é de cerca de uma hora. Em caso de chuva, está prevista uma “aula” em sala de aula sobre as características e biodiversidade de Magredi, Meduna e Cellina.

Land Art, Artistas e Celebridades – Durante os dias do evento, você pode visitar a Piazza dei Sapori, ou a feira de produtos gastronômicos típicos da região. Em seguida, viticultores, viveiros e artesãos irão incentivá-lo em um caminho dedicado de atividades vitivinícolas e terras artísticas com botões de videira.