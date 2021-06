European Ocean Race – Radio Monte Carlo

É a maravilhosa cidade de Gênova que recebe a final da The Ocean Race Europe, o evento de vela de maior prestígio agendado de 16 a 20 de junho. Uma verdadeira ocasião histórica para a capital de Génova que, graças às suas grandes tradições marítimas e desportivas, será pela primeira vez a última etapa de um evento mundial de vela oceânica.

Radio Monte Carlo é a rádio oficial

A Ocean Race Europe tem alguns dos melhores velejadores e tripulações do mundo. É uma regata que começa em Lorient, na França, e chega a Gênova.

Partida do porto bretão de Lorient, no dia 29 de maio, com escala em Cascais, Portugal e Alicante na Espanha, antes da esperada final em Gênova. Duas corridas costeiras também serão realizadas durante o evento, onde pontos adicionais serão atribuídos aos três primeiros competidores.

Cada etapa externa levará cerca de três / quatro dias. As equipes competirão em duas classes: o design de velocidade única VO65 e o inovador IMOCA 60 de alta tecnologia. Todas as tripulações terão pelo menos um velejador na equipe e muitas começarão com menos de 30 velejadores.

A Rádio Monte Carlo narrará o evento no Tour, com entrevistas com os heróis da história e a história do grand finale da importante regata.

Nos dias que antecedem o evento da Rádio Monte Carlo, você experimentará a atmosfera de se preparar para a festa. Stefano Gallarini vai falar-nos sobre o ambiente e os acontecimentos do dia do Porto Antigo em Génova e no dia da Regata vai falar-nos em pormenor sobre o evento.

A Ocean Race Europe é também o primeiro passo no caminho para a edição 2022-23 (50!) Da The Ocean Race, que verá Gênova se tornar a incontestável capital global da vela por duas semanas.

De facto, Génova vai acolher a frota de embarcações participante na zona do Porto Antico, estando os organizadores a desenvolver um conjunto de iniciativas destinadas a públicos de todas as idades, incluindo actividades desportivas, recreativas e educativas.

Além disso, a regata costeira será realizada em 19 de junho nas águas de Gênova.

A Ocean Race Europe será também uma oportunidade para iniciar um programa de sustentabilidade, com iniciativas educacionais para jovens, recolha de dados científicos a bordo de algumas embarcações e mesas redondas sobre questões sociais e ambientais com o objectivo de encontrar soluções para a saúde oceânica e mitigação das alterações climáticas. A tripulação será convidada a participar do Ocean Race Guardians Award que premiará o melhor comportamento em termos de sustentabilidade a ser entregue em 19 de junho em Gênova por ocasião da cerimônia anual de premiação.

A equipe participou da European Ocean Race

VO65. Class

Vela âmbar (LIT)

Projeto da corrida marítima austríaca (AUT)

The Murbury Foundation Racing Team (POR)

Vela na Polônia (Polônia)

México (MEX)

Infância Coletiva 1 (SWE / NED)

AkzoNobel Ocean Racing (NED)

Aula IMOCA

Equipe de corrida 11 horas (EUA)

Corum Libarney (França)

LinkedOut (FRA)

Seleção Alemã da Alemanha (GER)

Valley Office (FRA)

Mais informações no site: www.theoceanrace.com

