Laura Chiatti e Marco Pucci estão separados? A fofoca que preocupa a todos

Sinais e sinais estranhos sobre um dos casais mais lindos e amados do mundo do entretenimento

Laura Chiatti e Marco Pocchi ainda estão juntos? Para fazer a pergunta, o influenciador está animado com a fofoca Dianera Marzano Quem no Instagram notou que o casal não era visto junto há muito tempo. Laura e Marco não parecem mais coesos e cúmplices nas redes sociais e há vários meses não trocam curtidas e comentários mútuos. No entanto, os dois continuam se seguindo: no momento, não há acompanhamento de ninguém.

Dianera Marzano também coletou Denunciar um fã que confirmou que vivia na Úmbria, na mesma cidade que Laura Chiatti e Marco Pucci e que não os veria mais juntos, talvez no jardim com os filhos. “Muitas vezes os vi com crianças, no último período só ela”O insider disse. Então, há uma Marietta na casa de Chiatti Pucci? Os dois atores, entre os artistas mais queridos da Itália, estão passando por um período de crise?

Um momento não pode ser excluído do que acontece com muitos casais, VIPs e assim por diante. Afinal, a relação entre Laura Chiatti e Marco Pucci poderia literalmente seguir em frente. Poucos meses após o primeiro encontro, Laura e Marco começam uma família E eles são casados. A loucura do amor verdadeiro da qual as pessoas diretamente envolvidas nunca se arrependeram.

Laura Chiatti e Marco Pocchi são casados ​​desde 2014 e têm dois filhos: Ina e Pablo, que agora têm 6 e 5 anos, respectivamente. Pelo amor de seus filhos, Chiatti está temporariamente deixando o cargo de atriz e cantora. Ela está de volta ao caminho certo depois de ser motivada por seu marido e um colega que a exortaram a não abrir mão de sua independência.

Recentemente Laura Chiatti perdeu peso Foi amplamente criticado. De acordo com alguns odiadores O tradutor de 38 anos Vai ser muito fino. Na verdade, como explicou a pessoa em questão, Chiatti perdeu vários quilos depois de descobrir algumas intolerâncias. Uma situação que a levou a rever sua dieta e se livrar de todos os alimentos que lhe causavam muitas doenças.