Eros Ramazzotti reconstruiu a história que aconteceu dentro Hotel J, Hotel Juventus Que sediou o jogo Heroes of the Heart agendado para terça-feira, 25 de maio em Juventus Parque infantil Turin. Durante o jantar, à mesa de um restaurante Nacional Cantores Eles sentaram também Siro Prielo e aurora Lyon“Oponentes” em campo. A atriz seria deportada por um membro do elenco, “como uma mulher”, disse a própria Assad. O resultado foi uma briga com o elenco de O ChacalIsso levou os dois a serem retirados do hotel e a decisão de não participar da partida beneficente.

Depois de histórias aurora Lyon, que postou na noite de segunda-feira, 24 de maio, no Instagram logo após o incidente, postou Eros RamazzottiDois representantes da Campânia mencionaram isso.

Um dos componentes do Chacal, Gianluca Colucci (Em arte esposa, Competidor da primeira versão de “Lol” com Ciro Priello), ele enfatizou em suas histórias o fato de que, segundo ele, nenhum dos assistentes interferiu.

Aurora Lyon, Eros Ramazzotti se envolve: a difícil posição do cantor

Nós, os cantores nacionais italianos, não estivemos diretamente envolvidos na questão decorrente do comportamento Dois funcionáriosEste é o início da postagem de Eros Ramazzotti, capitão da seleção nacional Cantores, Em seu perfil do Instagram.

“Estávamos conversando enquanto jantávamos – acrescentou – ouvimos vozes se elevando sem entender o que estava acontecendo. Tentei me recuperar da situação que agora está correndo. Amanhã de manhã (terça-feira, 25 de junho, ed.), Teremos um encontro com Aurora e Ciro para melhor explicar a dinâmica do evento e pedir desculpas publicamente pelo ocorrido. ”

“Não somos preconceituosos quanto ao gênero, muito menos racismo ou homofobiaNa verdade, todos estão fazendo algo pelos necessitados (por anos e em momentos inesperados) – e ele concluiu Ramazzotti -: Atenciosamente pelo comportamento negligente de dois funcionários Não podemos superar o que não somos. Sempre solidariedade. W Mulheres que são parte essencial de nossas vidas.

Aurora Lyon, a mensagem da seleção feminina do Venezia

A conta oficial do Twitter para Vinnytsia FC fêmea: “Querida Aurora, seu lugar é no estádio. Misoginia e masculinidade vão para as arquibancadas.”

