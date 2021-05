Anna Gonzalez é a nova diretora de canais e tags infantis da WarnerMedia para a Espanha, Portugal e Itália

Anna Gonzalez é responsável pelos canais e tags infantis da WarnerMedia para a Espanha, Portugal e Itália.

Ana Gonzlez foi promovida a um novo cargo de Head of Kids Canais e Marcas em Espanha, Itália e Portugal, onde será responsável por todas as atividades editoriais relacionadas com conteúdo infantil na WarnerMedia, canais, marcas, propriedade digital e produção original nestes três países. Anna Gonzalez se juntou à equipe de programação e aquisição da WarnerMedia em 2001 e em 2010 foi promovida ao cargo de Gerente de Aquisições Senir para Canais Infantis na Espanha e em 2013 ela assumiu todas as atividades de publicação de marcas como Gerente de Conteúdo Infantil da WarnerMedia para a Espanha e Portugal. Em seu novo cargo, Anna Gonzels trabalhará em estreita colaboração com Marco Berardi, Chefe de Atividades Comerciais Infantis da WarnerMedia Italia e Iberia e CEO da Boing SpA, e se reportará diretamente a Vanessa Brockmann, Chefe de Crianças da Europa, Oriente Médio e África da WarnerMedia.