La Casa di Carta 5 Grande Final em 3 de setembro e 3 de dezembro – última hora

(ANSA) – Roma, 24 de maio – a conhecida máscara sobre o solo que é pisoteada, seguida de uma narração que diz: “Em momentos importantes, entendemos que não há volta e não há volta”. A gangue cercada pelo exército … Netflix anuncia a data de lançamento da última temporada de La Casa di Carta. O assalto mais famoso da história terminará com lançamento em dois volumes, cada um composto por cinco episódios: o primeiro estará disponível a partir de 3 de setembro e o segundo a partir de 3 de dezembro de 2021, em todos os países onde o serviço estiver ativo. “Quando começamos a escrever a Parte Cinco, em meio a uma epidemia, percebemos que teríamos que inverter as expectativas do episódio clássico de dez episódios e usar todas as ferramentas à nossa disposição para criar uma noção do final da temporada ou do final da série já no Volume 1. Optamos por usar uma abordagem muito agressiva, que é a abordagem. O que coloca a gangue em um canto. No Volume 2, nos concentramos mais na situação emocional dos personagens. É uma jornada através seu mapa emocional que nos conecta diretamente ao ponto de partida ”, disse Alex Peña, o criador da série.



A quadrilha está presa no Banco da Espanha há mais de 100 horas.



Conseguiram salvar Lisboa, mas os momentos mais sombrios vêm depois de perder um deles. O professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez, não tinha plano de fuga. Somente quando parece que nada pode ficar pior, um inimigo muito mais poderoso do que qualquer um que encontramos até agora: o exército. Aproxima-se o fim do maior roubo da história e o que começou como roubo vai virar guerra. (lidar com).