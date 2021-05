Uma missão europeia e italiana para começar com a vacina. Depois, na Sardenha, um retiro de férias

Férias de trabalho, mas o treinador Mancini considera-as tão importantes como uma verdadeira “partida”: esta noite, à meia-noite, na privacidade do Forte Village de Santa Margherita di Pula, 33 azzurri foram convocados com antecedência para o Campeonato da Europa. Visão geral do tradicional estágio que acontecerá em Coverciano a partir de 1º de junho, dez dias antes da estreia contra a Turquia, no Olympico. É uma experiência que o treinador já havia vivenciado na época do Inter e considerou-a mais útil e necessária visto que, desde a Copa do Mundo de 1982 até hoje, nossa seleção teve pouco tempo para se preparar para um grande torneio. . O motivo é simples: o encerramento tardio do torneio (ainda ontem) e a estreia europeia na corrida de abertura, perante quase todos.

Vacina e Sardenha

–

Então: apenas 18 dias para acertar a máquina e o treinador optou por buscar os jogadores o mais rápido possível, para começar a treiná-los algumas horas por dia – pela manhã – mas usar uma fórmula ao mesmo tempo permite que ele recarregue até mar, na companhia das famílias, livre para acompanhar os jogadores. Assim, marque a data para esta noite, após mais um passo fundamental: esta manhã, nos centros de Milão (Humanitas) e Roma (Spallanzani), os jogadores receberão uma segunda dose da vacina Covid. Em seguida, eles viajam para a Sardenha, onde começam apenas quinta-feira, na véspera do amistoso contra San Marino, no Estádio da Sardenha em Cagliari, onde também entram no nível de programação no “Modo Corrida”. Depois da audição, dois dias de total liberdade – e muitos Açores vão estar de férias no Forte – depois o próximo compromisso em Roma, para o treino matinal na Acquacetosa, antes da gravação de “Blue Night”, uma divertida noite Rai com comediantes e cantores , liderado pela Amadeus, que irá ao ar em 1 de junho. Na noite do dia 31, em comboio fretado, a selecção nacional transfere-se para Coverciano, onde ficará até às 22h00, vésperas do primeiro jogo, com uma pausa de dois dias em Bolonha para um 4-contra- amigável amigável. República Tcheca – Seleção de Giacomo Raspadore, já que a seleção italiana de Sub-21 vai disputar as quartas-de-final do Campeonato Europeu frente a Portugal: Mancini deve sair, após amistoso contra San Marino. Fica à disposição de Nicolato, com a oportunidade de tomar uma decisão somente após este compromisso de ser incluído na convocatória de 26 convocados para o Europeu. O treinador planeja notificá-la em 30 de maio, mas há tempo para encaminhá-la à UEFA até a meia-noite de 1º de junho. Assim, a tempo de “recuperar” o avançado do Sassuolo, no caso da eliminação do Azul.