Kevin Leguri de Sanremo trabalha no Big Kart em Rosano

Sanremo. Sábado, 22 de maio Grande circuito de kart de Rozzano O 7 horas de corrida são válidas para o Sodi World Series International Qualifiers agendados em Dubai Para o ano seguinte, o ex-campeão mundial também correu entre os participantes Kevin Legory Piloto de Sanremo que se tornou campeão mundial de Legend Cars em 2019.

A equipe de corrida, que começou em Pavia, é uma grande campeã de corrida e venceu uma corrida Primeira vitória da temporada na categoria Gentleman Se levanta 23º lugar no ranking nacional Com 212 oponentes e A 52ª pontuação geral Com 900 competidores de todo o mundo. Além disso Toscano Racing Team Estarei trabalhando com Kevin Ligure, dado A 69ª edição do Competição internacional Pavia Fiennes Fim de semana que vem.

O desporto motorizado de Pavia junta-se à Competição Internacional Pavia-Veneza, formalizando a parceria entre a organizadora do evento, a Motonautica Pavese e a Toscano Racing, equipa de automobilismo. O projeto nasceu do TRT Team Leader Vieri Lombardi com o representante do piloto Michel Milanesi, em associação com Angelo Puma, chefe dos barcos robóticos. A ideia também foi apoiada pela Administração Desportiva do Município de Pavia graças a Pietro Trivi e pretende ligar dois fatos locais importantes que não estão muito distantes.

Automobilismo na água e na pista, Ambos em competições mundialmente reconhecidas graças aos seus compromissos competitivos, vão se unir para mostrar que o esporte quer recomeçar em grande estilo após a emergência. O 69º Pavia Steamboat foi reorganizado após dez anos e são esperadas equipes de todas as frentes, incluindo Emirados Árabes Unidos, Portugal, França, Alemanha e Áustria, claro que haverá Itália. Este fantástico evento decorrerá ao longo de dois dias a 5/6 de junho, no sábado, no barco a vapor de Pavia, haverá grandes verificações técnicas, entrevistas e entretenimento, pois a corrida louca para Veneza começa no domingo a partir de Pavia, de onde virão depois. A cerimônia de premiação também foi realizada no Venice Arsenal Boat Show, que é conhecido e conhecido por sua construção naval em todo o mundo.