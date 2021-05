Game of Games, um olhar cintilante sobre Ventura: uma homenagem a Britney Spears

Simona Ventura: Família, Giovanni Terzi, Ex-Cônjuge, Sanremo e Job

Jogos de jogos Voltou no horário nobre Rai2 E o que mais nos deixou calados é Ventura olhaQuem presta uma homenagem a Britney Spears. Depois de suspender temporariamente o programa (Por causa das baixas classificaçõesSimona queria fazer um show único: A. Aparência muito jovem E realmente especial em seu tipo.

Tanti I Excelentes convidados presentesIsso não decepciona todas as expectativas: Da Janela de mensagem uma Melita Toniolo, O show não é uma inovação pura, os jogos clássicos são sugeridos novamente no final. No entanto, ele se divertiu, e é exatamente esse o seu objetivo: não faltaram momentos dedicados a ele. Conhecimento geralCom grande curiosidade dos participantes.

O grande poder de Executando o Ventura É sua espontaneidade: ele já provou isso por meio deA famosa ilha, mas com Jogos de jogos, Não mostrou nenhum sinal de diminuir. Afinal, faz parte da escola do passado, daquela classe de maestros que sempre respeita os convidados e com muita graça e charme.

Entre as brincadeiras, os sorteios e sobretudo os concursos lúdicos, a noite não foi um fracasso total, pelo contrário. Foram muitos momentos hilariantes, principalmente os de Marco Carta e Melita Toniolo, que não se pouparam e participaram fortemente de todo o espírito do espectáculo.

Mas, no final, o que vamos lembrar esta noite é exatamente o look do Ventura: fresco, original, Algo diferente das roupas usuais. Nada de excessivo, é simplesmente o mesmo: é Simon Com o passar dos anos, aprendemos a amar e a apreciar. Ela ousou, mas com decisão, sem ser tida como certa, e não podíamos esperar mais nada dela. Um terno verde escuro cintilante com mangas bufantes e uma camisa Spears para realçá-lo: Sapatilhas brilhantes para um visual brilhante, assim como sua personalidade.

Finalmente, devemos acrescentar que esta homenagem Britney Spears Não pode e não deve passar despercebido: um ícone do início dos anos 2000, Britney representou a música pop. Isso é o que Jogos de jogos Finalmente, visa: a Jogo pop, Com referências ao passado e Ventura para puxar as cordas.