A Expo Pequim 2022 foi cancelada sob a política Zero Covid

Chegou a confirmação de que em 2022, a exposição bienal, alternada com Xangai, não acontecerá mais. Uma data importante para a indústria automobilística na China, Restrições muito severas, mesmo com relativamente poucos casos de novas infecções por Covid-19Também criou muitos problemas na frente de produção industrial do gigante asiático. Repetidas paralisações desaceleraram a produção, especialmente no longo prazo que começou em março passado.

Números descobertos na China, novas infecções relatadas em 11 de novembro, indicam que 1.209 pessoas contraíram Covid-19 de uma população de 1,44 bilhão. Há 9.915 casos ativos, incluindo 25 casos graves ou críticos.

Fórmula 1, GP em risco em 2023

A política da China em relação ao COVID não terá apenas impacto na organização do Salão do Automóvel de Pequim, mas também terá repercussões paraOrganizando o Grande Prêmio de Fórmula 1, marcado para 16 de abril.

Com a política ‘zero Covid-19’ da China Não é certo que possamos ir para lá em 2023. Se isso não for possível, o grande prêmio não será substituído. Com 24 GPs, estamos muito perto do limite do calendário, chegamos a tantas corridas porque a F1 é incrivelmente bem-sucedida, mas há um equilíbrio a ser mantido”.Stefano Domenicali comentou.