Museu das Ilusões em Roma | Abertura

“Se uma imagem vale mais que mil palavras, garantimos que a ilusão esconde mais de um milhão.” Assim se apresenta o Museu das Ilusões, que abre em Roma no sábado 12 e no domingo 13 de novembro.





Um mundo maravilhoso de ilusões está prestes a abrir suas portas na Via Merulana, 17. Um museu diferente do habitual, quer enganar os sentidos, entreter e ao mesmo tempo dar a oportunidade de aprender algo novo sobre a mente.

Um lugar onde nada é o que parece.





O Museu das Ilusões em Roma é um lugar recomendado para pessoas de todas as idades mergulharem no mundo do inesperado. É um ótimo lugar para criar novas experiências e se divertir com amigos e familiares. Não é apenas um lugar que é amado pelas crianças, mas também e sobretudo pelos idosos.





Da ilusão de um túnel Vortex que vai fazer você acreditar que tem que lutar tanto para dar um passo à frente até a Sala Invertida que o vira de cabeça para baixo, da Sala do Infinito que desafia as leis da gravidade e da física e leva fotos suas em todas as poses possíveis para um conjunto de hologramas.





Ilusões engraçadas e surpreendentes ensinarão algo novo sobre a mente e os sentidos humanos e mostrarão coisas que são impossíveis na realidade. Também vale a pena visitar a sala de jogos com quebra-cabeças estimulantes e educativos. Claro, esses jogos são muito divertidos, mas cuidado: eles também tendem a fazer você perder a paciência.





Foto do Instagram @museumofillusions_rome