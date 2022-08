Prévias, enredo, elenco, quando no ar

A heroína da série é a assassina Jane Deber, interpretada pela atriz Carol Bouquet.

A partir do próximo outono, horário de pico Canal 5 Rico em uma nova série de TV chamada louva a Deus. O produtor em série, originário da França, pertence ao gênero de suspense e crime.

La mantis Canale 5, na Itália, os episódios já foram transmitidos na Netflix

louva a Deusuma nova série de Canal 5foi transmitido pela primeira vez em 2017. Em um país além dos Alpes, o produto serial foi transmitido em TF1, o primeiro canal de televisão público na França. A série também foi transmitida na Suíça e na Bélgica, e sempre obteve bons números de audiência.

La Mante tem uma temporada de seis episódios. Cada um deles dura cerca de uma hora. provavelmente, Canal 5 comunicar louva a Deus Em três noites diferentes, assim como acontece em outras séries francesas apenas um olhar. O produto, em nosso país, não é inédito. A série, aliás, em 2017 estava no catálogo NetflixÉ uma plataforma de conteúdo de entretenimento de streaming bem conhecida.

Mantis Canal 5, o enredo

louva a Deusserá agendado em breve Canal 5tem a saída Alexandre Laurent. Produtor Executivo é Patrice Onfray. Por outro lado, a produção é realizada por empresas TF1 Produções E a Produção de setembro.

No centro da trama está um personagem Jane Dipper. Este último é conhecido como louva a Deus Ela é uma serial killer que foi pega. Deber, 25 anos antes dos eventos listados no produto de série, matou muitas pessoas em toda a França. louva a Deus Ele opta por cooperar com a polícia para tentar rastrear um de seus simuladores. O assassino, no entanto, impõe condições aos investigadores. Ele deve ser seu único interlocutor Damien Cenoura, O mesmo filho de Deber que, após sua prisão, recusou qualquer tipo de contato com sua mãe.

elenco

elenco louva a Deusuma série de Canal 5Uma estrela, uma atriz internacional. Jan Debre, aliás, jogou antes Carol Bouquet. Esta última tem uma longa carreira no mundo do cinema, tendo participado em mais de 40 produções, incluindo bom demais para você. Graças ao filme, ela recebeu o prestigioso pacote Prêmio Cesar de Melhor Atriz.

Damien Carrot, por outro lado, tem um rosto Teste de Fredenquanto o Comissário Verrace joga Pascal Damon. No elenco também estão presentes Frederic Belle a atriz e modelo que interpreta Virginie Delorme na série. Frederic é um rosto famoso na Itália. De fato, a atriz já participou de títulos conhecidos como Não case com minhas filhas! 2. Além disso, Bel atuou em produções seriadas como Doutor Martin E a perfilamento.