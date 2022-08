GF Vip, Orietta Berti tem negócios inacabados com Giovanni Ciacci: Em 1999…

Um cenário emocionante aparece no remake do Big Brother Vip, ou um confronto inesperado entre Orietta Berti e o concorrente oficial número um do reality show, Giovanni Ciacci. O episódio remonta ao Festival de Sanremo de 1999 e diz respeito a um monte de roupas que se perderam…

Algumas coisas boas também serão vistas na próxima versão do Grande Irmão VIP. De acordo com alguns rumores divulgados pela página social da Pipol Tv, há alguns negócios inacabados Orita Bertique será um crítico realidade Com Sonia Bruganelli e Giovanni Ciacci, O primeiro concorrente oficial do GF Vip.

Talvez nem todos saibam, mas Giovanni Ciacci Durante nove anos trabalhou na parte de design de Festival de San RemoPreste atenção na aparência dos artistas na competição. No 1999, quando também Orita Berti tinha participado, houve um problema com você mora que ele deveria ter vestido: suas roupas, na verdade, desaparecido…

GF Vip: Orietta Berti zangada com Giovanni Ciacci?

Segundo a Pipol Tv, houve um episódio muito especial que aconteceu no 1999. vestidos que Orita Berti Al deve usá-lo festival de sanremo, Liderados por Fabio Fazio e Letitia Casta, eles desapareceram misteriosamente. As roupas da cantora estavam viajando no trem que viajava de Roma para Nice, mas nunca chegaram San Remo.

O que isso tem a ver Giovanni Ciacci com tudo isso? Tinha que ser o cabeleireiro que entregou você mora para mim Orita Bertique nunca os recebeu! estava certo Cantor cavar passado, Acusado de perder essas roupas:

Tenho uma conta a acertar com Ciacci. Eu o conheço bem. Giovanni Ciacci, infelizmente. Eu não tenho uma boa memória. Ele deveria trazer minhas roupas para Sanremo, mas ele as perdeu no trem. me machuca.

Na verdade Giovanni Ciacci Ele não tinha responsabilidade direta, pois as roupas foram roubadas durante uma viagem De trem, entre outras coisas Orita Berti Eles nem foram os únicos que foram roubados, porque mesmo de Anna Marchesini Quem ia ser um convidado durante aquele Festival de San Remo-Você roubou! Este episódio aparecerá novamente durante Grande Irmão VIP?