Brigitte Nielsen, dos sucessos ao desaparecimento da televisão: foi isso que aconteceu com ela Ele merecia um resultado diferente

Brigitte Nielsen O que aconteceu com a artista? Após esse grande sucesso, ela desapareceu completamente da televisão.

Muitos se perguntam o que aconteceu com ele Brigitte maravilhosa. Há muitos anos ele nos faz sonhar com a realidade não só na telinha, mas também na telona. Estrela mundialesteve frequentemente no centro do disco devido a seus amores passados ​​e vários flertes. Mulher linda e ousada, Ela nunca passou despercebida devido ao seu corpo incrível e Empatia inata.

Durante muito tempo foi presença onipresente na televisão, não só em vários dramas de sucesso, mas também em… Muitos programas de TV e salões Que agora estão aparecendo em todos os lugares. Uma de suas últimas aparições nesse sentido foi Bárbara Durso. Quando ele implementou, não se falou sobre isso Seus projetos de trabalho.

Não, o tema principal era sua família extensa e o relacionamento difícil e complicado que ele tinha com eles filho de Kilian, Seu segundo filho. Entre outras coisas, parece que o casal, formado pela atriz e pelo jovem, foi recentemente indicado como único candidato ao Edição atual de Grande irmão.

Brigitte Nelson, Depois do Sucesso, Esquecimento

Aparentemente não tenho emprego para trabalhar Por um lado, o jovem teve muita vontade de participar, e o mesmo não se pode dizer da mãe Ele não mudou de ideia de forma algumaA, e portanto ele também não tem permissão para viver essa experiência. Isto obviamente partiu o coração de muitos Fãs de Brigitte.

No entanto, parece que já há algum tempo que as mulheres não se interessam mais pelo mundo do entretenimento e pelos holofotes. Ele não dá entrevistas e não fala muito sobre si mesmo. O que é certo é que Ele deixou a Itália há algum tempo De qualquer forma, ele sempre carrega isso no coração, como fazem os italianos. você sabe Onde ele mora e o que ele faz hoje??

Sua vida na América como mãe e esposa

Nielsen Ela morava em Los Angeles há algum tempo com seu novo marido, de origem sarda. Com ele em 2018 ela deu à luz Quinta filhaEla é a única mulher. Resumindo, ela parece querer isso agora Ela gosta de seu papel de mãe e esposa, sem se envolver muito ainda. mas Ele nunca abandonou o mundo do cinema e da moda.

Mas parece que os reality shows não a interessam, e ela não sai da América, exceto para algumas viagens ou participações especiais. Ele fez isso Domingo emé maravilhoso Mara Venere Onde recebeu uma surpresa maravilhosa. Está prestes a Mensagem de vídeo de Bebo Bodo Quem quis relembrar os lindos momentos profissionais que compartilhou com ela, Festival de Sanremo Incluído.