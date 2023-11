Portugal. As receitas de jogos online cresceram 41,8% no segundo trimestre

As receitas do jogo online em Portugal atingiram 205,9 milhões de euros no segundo trimestre do ano.

O resultado trimestral recorde representa um aumento de 41,8% ano a ano e de 4,9% em relação ao primeiro trimestre.

De acordo com dados divulgados pelo regulador nacional do jogo SRIJ, os casinos online foram o principal impulsionador do crescimento. As receitas dos casinos online aumentaram 51,6% em relação ao ano anterior, para 122 milhões de euros. Os jogadores apostaram um recorde de 3,24 mil milhões de euros em jogos de casino online, dos quais 82,5% em slot machines.

A roleta francesa representa 7,6% do valor da aposta e o blackjack 5,4%.

As receitas de apostas desportivas também aumentaram em termos homólogos, aumentando 29,8% em relação ao segundo trimestre de 2022, para 84 milhões de euros. No entanto, este número representa uma ligeira diminuição face ao primeiro trimestre. O volume de apostas desportivas atingiu 357,6 milhões de euros, um aumento de 17,1% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 19% sequencialmente. O futebol gerou 68,4% de todas as apostas, o tênis 20,1% e o basquete 7,4%.

O SRIJ informou que o número de jogadores que se excluíram do jogo online atingiu 181.600, incluindo 33.800 novos registos. Foram criadas cerca de 190.200 novas contas de jogo, com 3,8 milhões de pessoas com contas até ao final do trimestre. As receitas do jogo tradicional também aumentaram 6,8% em termos homólogos, para 66,8 milhões de euros. As slot machines representaram a maioria com 49,6 milhões de euros, mas aumentaram apenas 1,8%.

As receitas de jogos de casino e bingo aumentaram 24,4% para 17,2 milhões de euros. A Roleta Americana gerou receitas de 6,1 milhões de euros durante o trimestre, com o bacará a 5,1 milhões de euros e o blackjack a 6,1 milhões de euros.

