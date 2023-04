Adeus Alicia Mears, você saiu rapidamente: eles tentaram de tudo | Eles desistiram

Alicia Mears é uma das figuras icônicas dos anos 90 e está destinada a permanecer assim: ela se foi

A conhecida showgirl que fez bater milhões de corações nos anos 90 permanece até hoje 48 anos E ainda é uma mulher cheia de carisma, cujo encanto ficou marcado na memória do público.

Ela, como muitas outras, começou sua jornada graças ao programa não é o raio transição Gianni Boncompagne O que contribuiu para o surgimento de muitas meninas que foram e ainda são parte integrante do mundo da televisão italiana.

Ainda vemos muitos deles na telinha, como em anos anteriores, mas com mais alguns anos; Outros, por outro lado, parecem ter desaparecido, depois de uma carreira que realmente começou cedo para eles. garotas não é o raio Na época do show, eles têm aproximadamente 17 anos.

O programa foi o lançamento crítico A nomes importantes como: Ambra Angiolini, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Alessia Mancini, Antonella Mosetti, Cristina Quaranta e Maria Monsè. Entre os participantes que vimos, Alícia Marz: A garota de cabelos escuros e olhos azuis que instantaneamente fez o público se apaixonar por ela, tanto que, em 1995, um grande produtor de TV a queria com ela, AAntonio Ricci, O homem que rapidamente conseguiu guardanapo para notícias de tira Naquele ano, cercado por loira Cristina Quarentena.

A partir desse momento: Em 2000, Alessia Merz participou de vários programas, incluindo Ilha das celebridades em 2004. Três anos depois, Showgirl apareceu pela última vez como Enviada para viva a Vida E a partir daí desaparece da telinha. A questão surge espontaneamente: tendo alcançado tanto sucesso que também o trouxe para a tela grande, por que Alicia Mears deve Retirar-se da cena?

Alicia Merz: Não há mais nada a fazer

A competição televisiva sempre foi motivo de abandono de muitas personalidades conhecidas. Em um mundo que funciona a cem por hora, nem todos os personagens conseguem pegar a onda da fama, mas a showgirl já foi escolhida sua iniciativa, Talvez ela seja tentada por uma vida melhor.

No mundo do entretenimento, como mencionado anteriormente, nem tudo que reluz é ouro, e Alicia sabe muito bem disso. por esta razão Ele escolheu a família ao invés do sucesso, E é uma decisão que, segundo ela, a faz se sentir realmente completa e realizada. Em 2005, Alicia se casou com um jogador de futebol Fábio Bazzani E desse amor nascem dois filhos: Niccolo em 2006 e Martina em 2008.

algum tempo atrás em domingo ao vivo, Por ocasião do evento que organizou, Alicia Merz explica: “Fiz por amor, tinha minha família e estava contente com o que fazia. […] Se vou a algum lugar, não recuo, mas me dedico à minha família. Com estas palavras, a ex-menina admitiu que se receber uma oferta também pode aceitar, visto que os filhos já estão todos crescidos, mas por enquanto, desde 2020 da entrevista, Não havia vestígios de suas aparições na televisão.