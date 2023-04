Binter: Melhor Companhia Aérea Espanhola

Em abril, a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha publicou um relatório no qual analisa quais são as companhias aéreas mais procuradas pelos passageiros e estabelece uma classificação com base na opinião dos viajantes sobre os serviços, preços e qualidade de cada uma, tendo encontrado cerca de 20.000 usuários de 11 países que colocam a Binter Airlines em quarto lugar mundial no ranking das melhores companhias aéreas e a primeira companhia aérea espanhola na lista. A Binter se destaca como uma das melhores companhias aéreas comerciais do mundo pelo profissionalismo de sua equipe de bordo, serviços e conforto no embarque e precisão no check-in.

Uma companhia aérea com um alto nível de serviço aéreo

Os passageiros da Binter desfrutam de várias vantagens no produto oferecido pela Canary Airlines: o conforto de seu Embraer E195-E2, o avião de corredor único mais silencioso, limpo e eficiente de sua classe, com configuração que permite maior espaço entre bobinas e aviões. A conveniência de não ter um assento no meio.

A isto junta-se um serviço de bordo de alto nível com amplas vantagens para todos os passageiros, desde um aperitivo a bordo e acesso a uma plataforma de entretenimento com conteúdos exclusivos de imprensa, música, jogos, vídeos, trabalhos informativos, destinos, revistas, empresas e o mapa de voo.

Ampla programação com destinos internacionais e nacionais

Atualmente, a companhia aérea possui uma malha que cresceu para incluir rotas para 18 destinos internacionais. Com África, Marraquexe, Agadir, Dakhla, Laayoune, Guelmim, Fez, Essaouira, Tânger, Nouakchott, Dakar, Sal; Com Portugal Madeira, Porto Santo e Ponta Delgada e com França, Lille, Toulouse, Itália, Veneza e Florença. Além disso, a Binter tem conexões diretas para 15 destinos domésticos fora das Ilhas Canárias, Vigo, A Coruña, Astúrias, Santander, Vitória, San Sebastián, Pamplona, ​​Zaragoza, Mallorca, Menorca e Murcia. , Jerez de la Frontera, e Valladolid, bem como duas novas entradas para este ano Ibiza e Granada.

A Binter também oferece conexões gratuitas com voos entre as Ilhas Canárias no caso de voos com conexão, permitindo chegar a diferentes ilhas do arquipélago canário pelo mesmo preço, graças à ampla conectividade oferecida pelos voos diários entre essas ilhas. Além disso, os passageiros podem aproveitar o Discover, o hub da Binter, disponível em todas as rotas nacionais e internacionais com origem e destino nas Ilhas Canárias. Assim, ao adquirir um bilhete de ida e volta, com um custo adicional de 40 euros, o cliente pode fazer uma paragem máxima de 7 dias em Gran Canaria e combiná-la com uma estadia nas restantes ilhas do arquipélago com aeroporto ( Tenerife, El. Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote).