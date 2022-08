Gigi Di Alessio Background: Ele deve mudar de namorada porque …

Gigi D’Alessio, após o fim do namoro com Anna Tatangelo, encontra a felicidade com a jovem Denise Esposito, que já o tornou pai. Conforme revelado durante o “Live Summer”, há um pano de fundo intrigante sobre o relacionamento entre o cantor e o novo parceiro: Alguém o aconselhou a …

Quase dois anos para formalizar um romance Que já levou ao nascimento Filho. Estamos falando do cantor Gigi D’Alessio E seu novo parceiro Denis Espositoque já o tornou pai aos 29 anos. Segundo rumores, os dois se conheceram em Capri, após o baile, no verão de 2020, mas teriam escolhido manter o relacionamento em segredo máximo.

por esta razão Primeira foto juntos Chegou há alguns dias, uma foto mostrando eles se beijando ao luar. Uma verdadeira dedicação ao amor que a cantora queria fazer por tanto tempo, apenas esperando um testamento Denis EspositoConforme revelado na live de verão…

Gigi Di Alessio: Conselho de um amigo

durante o ‘Verão ao vivodiretor da Novella 2000 Roberto Alessi Ele contou alguns antecedentes sobre a história de amor entre Gigi D’Alessio E a Denis Esposito. Segundo o jornalista, o cantor não teve nenhum tipo de problema para formalizar, mesmo publicamente, seu cantor Relação com o Ele tem 29 anos, Muito mais do que relutância em aparecer nos jornais.

Leia também: Gigi D’Alessio: Um pequeno fóssil em Anna Tatangelo?

aqui por causa Roberto Alessi, Em tom de brincadeira, ele revelou que deu conselhos especiais para Gigi D’AlessioE aconselhe-o a fazer uma mudança:

Ele estava ansioso por isso. Denis Esposito, por outro lado, odeia aparecer nos jornais. Então eu disse a Gigi: “Mudar de namorada!”.

Em suma, uma dica divertida que também agradará a todos os jornalistas e fofoqueiros. Há, também Gravidez A partir de Denis Esposito Revelado por algumas fotos aleatórias tiradas pelos paparazzi e como sempre a curiosidade é legal! terá sucesso Gigi D’Alessio Para convencer sua namorada a começar um pouco mais de vida sob os holofotes?