Qual é a situação com a Covid-19 e as restrições de viagem em outros países da UE?

Portugal reabriu as suas fronteiras aos turistas da União Europeia e do Reino Unido há apenas um mês.

No mês passado, o Parlamento Europeu e os estados membros chegaram a um acordo de princípio para fornecer a certificação Covid-19 para facilitar viagens seguras no verão durante o bloqueio.

Vários países já começaram a emitir certificados de viagem digitais da UE, que estarão disponíveis em todos os estados membros em 1º de julho.

Portugal, um dos principais destinos turísticos da Europa, reabriu aos viajantes em 17 de maio.

Na chegada, todos os passageiros com mais de 20 anos devem ter um resultado negativo do teste Covid-19, tanto PCR quanto antígeno rápido, e passar por exames de saúde nos aeroportos.

Medidas de saúde pública como o uso de máscaras faciais, distanciamento social e higienização das mãos mantêm-se em vigor em todos os locais públicos em Portugal.

Locais e restaurantes devem fechar às 22h30. M.

Em Lisboa, num contexto de aumento de casos Covid-19 nos últimos dias, outras medidas foram tomadas. Quem hoje mora na cidade não pode sair a partir das 15h. Sexta à noite e seis da manhã de segunda-feira.

Antes do surto do vírus de Lisboa, Portugal tinha uma das taxas mais baixas de infecção pelo vírus da União Europeia.

1.233 novos casos foram confirmados em Portugal nesta quinta-feira, a maioria deles na capital.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sanchez, disse que o uso obrigatório de máscaras em locais públicos ao ar livre terminará no final deste mês. Foto do arquivo: Pablo Blazquez Dominguez / Paul via The Associated Press

A Espanha, juntamente com outros países que dependem fortemente da indústria do turismo, como Portugal, Itália e Grécia, têm trabalhado agressivamente para introduzir certificados de viagem na União Europeia e já começaram a emiti-los.

Portanto, o país foi reaberto para turistas que foram vacinados pelo menos 14 dias antes da viagem ou que podem ter testado negativo para Covid-19 ou provado que venceram o vírus nos últimos seis meses.

As infecções por Covid-19 na Espanha estão agora em seu nível mais baixo desde agosto de 2020, e cerca de 3,5 milhões de vacinas foram administradas no país na semana passada.

No domingo, a França vai suspender o toque de recolher Covid-19 que está em vigor desde o final do ano passado.

Como a Espanha, a França impõe uma política rígida de uso de máscaras, mesmo para pessoas ao ar livre.

Espera-se que isso comece no início da próxima semana, embora provavelmente continue nos transportes públicos e em áreas movimentadas onde o distanciamento social não pode ser garantido.

Na quinta-feira, as pessoas cruzam a Champs Elysees em Paris. Na quarta-feira, a França aliviou várias restrições da Covid. Arquivo de imagem: AP Photo / Michel Euler

O governo francês anunciou que atualizará suas políticas de viagens online com o certificado digital Covid da União Europeia a partir de 22 de junho, o que significa que as pessoas poderão entrar na província com prova de vacinação, um resultado de teste negativo ou evidência de cura do vírus .

Os casos de Covid-19 na França caíram drasticamente desde meados de abril, com 2.786 novos casos registrados na quinta-feira.

A Bélgica já lançou o passaporte digital Covid.

O país começou a suspender várias restrições desde o início de junho. Os cafés e restaurantes na Bélgica agora permitem refeições em ambientes fechados para até quatro clientes por mesa.

493 novos casos foram confirmados quinta-feira na Bélgica, abaixo de uma alta de 9.065 no final de março.

A Alemanha viu recentemente um declínio nos casos confirmados de Covid-19.

Na quinta-feira, pela segunda vez desde setembro passado, menos de 1.000 casos foram registrados.

Nacionalmente, a taxa de infecção é de pouco menos de 50 por 100.000 pessoas por semana.

Cerca de 51% da população da Alemanha recebeu pelo menos uma vacina, e o país agora administra mais de 800.000 vacinas por dia.

Berlim, que registrou o maior número de casos confirmados no país nas últimas semanas, suspendeu várias restrições de longa data aos encontros internos e externos.

A Alemanha já havia começado a emitir certificados digitais da Covid antes que o sistema fosse adotado pela União Europeia em 1º de julho, com mais de um milhão de certificados enviados até agora.

As restrições na Itália variaram de região para região durante a pandemia.

As regiões italianas são categorizadas como “branca”, “amarela”, “laranja” ou “vermelha”, dependendo da prevalência de Covid-19 em cada uma.

Não há regiões nas categorias vermelha ou laranja.

Os turistas caminham perto do Campanile di San Marco em Veneza, Itália, quinta-feira. Arquivo de imagem: PA

No entanto, Basilicata, Calábria, Campânia, Marche, Bolzano, Sicília, Toscana e Vale de Aosta estão todos na zona “amarela”, com toque de recolher da meia-noite às 5h, e viajar para fora da zona só é permitido em alguns casos.

Outras áreas do país são todas áreas “brancas” onde as únicas medidas reais de saúde pública em vigor são o distanciamento social e o uso de máscaras em ambientes internos e externos.

A Itália, um dos países que fizeram lobby por um certificado digital da Covid da União Europeia, já começou a emitir licenças.

A Grécia, outro país que conta com a indústria do turismo, já começou a emitir certificados da Covid.

O país reabriu aos turistas em maio.

Os cafés, bares e restaurantes estão abertos, mas devem ser fechados até as 12h30.

Visitantes usando máscaras sobem a colina da Acrópole, com o Partenon ao fundo, em Atenas. Arquivo de imagem: AP Photo / Thanassis Stavrakis

Praias e pontos turísticos também são totalmente abertos e acessíveis, embora todos devam praticar o distanciamento social.

O governo grego planeja declarar seguras 80 de suas ilhas até o final de junho, onde estão localizadas a maioria das principais áreas turísticas.

Cerca de 546 novos casos do vírus foram confirmados na Grécia na quinta-feira, ante mais de 4.000 casos no início de abril.

Atualmente, turistas estrangeiros de países com uma taxa baixa de Covid-19 podem entrar na Holanda.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou uma flexibilização das restrições no país a partir de 26 de junho.

A mitigação agora é possível, disse ele, graças ao lançamento bem-sucedido da vacina no país.

O governo polonês também começou a emitir autorizações de viagem para viajantes que possam provar que foram vacinados ou se recuperaram do coronavírus.

Outras chegadas devem ter um resultado de PCR negativo ou um resultado de teste rápido de antígeno dentro de 48 horas após a chegada.

No dia 26 de junho, na Polónia, as instituições culturais, restaurantes, galerias de entretenimento, transportes públicos, instalações desportivas, discotecas e ginásios deverão reabrir com várias restrições ou na capacidade máxima.