A seleção nigeriana tem um novo treinador. Está localizado em torno de Jose Pesero, treinador português com passagens pelo Porto, Sporting Braga e Sporting Lisboa. Peseiro, 61, substituiu o alemão Gernot Rohr, demitido há mais de duas semanas.

Peseiro, porém, não estará oficialmente no banco para a atual Copa das Nações Africanas agora, mas o fará como coordenador. O papel de observador, por enquanto, deixará espaço no banco para o ex-jogador da seleção. Agostinho Iguafuen. Por outro lado, Paceiro estreia oficialmente em março próximo nas eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Paseiro tem uma tarefa bastante complicada. Apesar do bom talento inicial, a Nigéria tem lutado até agora nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tendo desempenhos e resultados medíocres contra times teoricamente inferiores.

Baseiro apresenta-se como treinador da Nigéria com os melhores resultados na carreira obtidos na primeira passagem pelo Sporting de Lisboa, que remonta à época 2004/05. Ficou com o terceiro lugar na Liga portuguesa e na final da Taça dos Campeões, disputada em Lisboa, mas perdeu “em casa” 1-3 para o CSKA Moscovo.

