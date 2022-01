Drogas na casa do arguido

a GF VIP, para não perder nada, agora também contém um arquivo Canna Gate Como o caso que estourou na famosa ilha. Na época, foi Francesco Monti quem acabou no banco dos réus, acusado de Eva Henger. Agora, no centro da polêmica, o novo concorrente acabou carrinho de mão, Neto Costantino della Gherardesca. Mas o que houve? Procedendo em ordem: logo depois de entrar, Barrow confidenciou de uma maneira muito relaxada e calma que vinha fumando Knuckles desde então ”.Ela tem 14 “. Mas nas últimas horas, parece que passamos das palavras aos atos.

Big Brother Vip, Barrow e o Barrel Gate

Este foi o caso que estourou involuntariamente Sophie Codejoni que conversou com Alessandro Bacciano na sauna, e disse que Barrow, na virada do ano, fez algo sério. Tentando escapar dos microfones irmão mais velho vip, o ex-tronista e ex-pretendente de homens e mulheres, junto com Mirjana Trevisan, escondido sob as cobertas. Mirjana confirmou que Barrow faria algo em comum.

Além disso Lucrezia ‘Lulu’ Selassiè Ela teria sabido do ocorrido, tanto que perguntaria diretamente ao sobrinho de Costantino della Gherardesca se era mesmo assim. bengala, receber uma resposta positiva. A mesma versão foi dada Jessica Selassie. Ressalte-se também que quando Sophie começou a circular o caso, o cutelo GF Vip, que monitorava tudo, foi imediatamente afastado, separando a filmagem de Codegoni que foi então chamado a “denunciar” em confissão.

Em suma, há um novo portão de junco depois de “Al Jazeera” que causou um frenesi infernal na mídia. Resta saber se Barrow realmente fumou um cigarro ou não. E se for esse o caso, vamos ter que explicar como trazer drogas para A maioria das casas de espionagem na Itália. E nem mesmo está excluído que o homem trouxe consigo um cannabis light, o que é legal na Itália.

A verdade é que o episódio já fez barulho nas redes sociais. Muitos estão se perguntando se o problema se tornará um dos tópicos abordados por Alfonso Signorini no próximo episódio do horário nobre, agendado para segunda-feira, 3 de janeiro de 2022.